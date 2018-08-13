6 bin İlkadımlı ecdadıyla buluştu

“Bir Destandır Çanakkale” sloganı ile İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından başlatılan örnek projede her hafta salı ve cuma günleri 3 otobüs ile gerçekleştirilen Bursa ve Çanakkale gezisinde sayı 6 bine yaklaştı. 2017 yılı Mayıs ve Kasım ayları arasında 2 bin 755, 2018 yılı 23 Mart’tan bugüne ise 3 bin 19 kişi sayısına ulaşan gezilerde toplamda 5 bin 774 İlkadımlı Bursa ve Çanakkale ile buluştu.

Her geçen gün ilgi artıyor

Sadece İlkadımlılar değil tüm Samsunlulardan gelen talepler her geçen gün katlanarak artarken Bursa ve Çanakkale gezisinden dönen vatandaşlar İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a teşekkürlerini iletmeye devam ediyor. Organizasyonun başından sonuna her aşamada çok profesyonel bir ekibin yer aldığını belirten İlkadımlılar, gezi rehberinden şoförlere kadar bütün çalışanların çok güleryüzlü ve alanlarında bilgili olduğunu söylediler.

“İlkadım’dan Çanakkale’ye gönül bağı”

Bursa ve Çanakkale gezilerinin amacı itibari ile seve seve üstlenilmiş bir görev olduğunu vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Kurtuluş meşalesinin ateşlendiği İlkadım’dan unutulmaz bir destanın yazıldığı Çanakkale’ye gönül bağını yeniden kuruyoruz. Bu topraklar için canını vermiş ve bir destan yazmış aziz şehitlerimize dualarımızı iletmenin de bir vesilesi haline gelen gezi sonrası vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu tepkiler bizleri gururlandırıyor. Kendi imkânlarıyla gidemeyecek hemşehrilerimizi hiçbir ücret almadan Bursa ve Çanakkale ile buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız proje ile 5 bin 774 vatandaşımız gezilerimize katılmış durumda. Seve seve üstlendiğimiz ve maddi açıdan hiçbir hesap gözetmediğimiz bu projemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Diğer yandan hemşehrilerimizle yakınlaşmamıza da bir başka vesile olan gezilerimizin şehrimiz için hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.