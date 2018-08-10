7 ayda 1 milyon 25 bin yolcu hizmet aldı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun-Çarşamba Havalimanı Temmuz ayı iç-dış hat yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği hakkında açıklama yaptı. Kaymak yaptığı açıklamasında, “DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Temmuz ayı havalimanı istatistiklerine göre; Temmuz ayında Samsun-Çarşamba Havalimanında iç hat yolcu trafiği 144 bin 759, dış hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43 artışla 20 bin 729, toplamda ise yüzde 2 artışla 165 bin 488 oldu. 2018 yılı Temmuz ayında Samsun-Çarşamba Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 1.109 oldu. Dış hatlar uçak trafiği yüzde 22 artışla 168 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 4 artışla 1.277’ye ulaştı. 2018 yılı Temmuz ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 1.743 ton olarak gerçekleşti. 2018 yılı 7 aylık istatistiklere göre; Samsun Çarşamba Havalimanından; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 1 milyon 25 bin 193 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 8 bin 263’e, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise yüzde 21 artışla 9 bin 277 tona ulaştı” dedi.

Samsun-Çarşamba Havalimanından karşılıklı olarak haftanın her günü İstanbul ve Ankara’ya, 6 gün İzmir’e, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri Antalya’ya uçuş seferleri yapılıyor. Almanya’ya haftada 6 gün, Avusturya’ya ve Fransa’ya haftada 1 gün, Rusya’nın Krasnodar şehrine haftada 2 gün olmak üzere direkt uçuş seferi gerçekleştiriliyor. Ayrıca, direkt Kuveyt uçuşları devam ediyor. İstanbul Atatürk, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından bağlantılı olarak yurt içinde her noktaya, yurt dışında ise birçok noktaya uçuşlar yapılabiliyor.