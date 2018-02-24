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24 Şubat 2018 14:08

Afrin şehitlerini anma programı

Samsun Tekkeköy Büyüklü Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri Afrin şehitlerini anmak, kahraman Mehmetçiğe destek olmak için duygu yüklü bir program düzenledi.

Afrin şehitlerini anma programı

24 Şubat 2018 14:08


Tekkeköy Büyüklü Ortaokulu bahçesinde beden eğitimi öğretmeni Banu Çetin önderliğinde tüm öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla hazırlanan Mehmetçiğe destek, Afrin şehitlerine minnet duyguları içeren anlamlı ve duygu yüklü programa Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Karmil, Özkan Karakaya, AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Küçük, Büyüklü Jandarma Karakol Komutanı Serkan Korkmaz, Büyüklü Ortaokulu Müdürü Hüseyin Koca, Büyüklü İlkokulu Müdürü İbrahim Ünal, Afrin’de yürütülen Zeytin dalı harekatında yaralanan gazi Uzman Çavuş Tayfun Bolat ve öğrenci velileri katıldı.


Tekkeköy Büyüklü Ortaokulu tarafından düzenlenen Afrin şehitlerini anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Büyüklü Merkez Cami imamı ve din kültürü öğretmeni Harun Hakan Efe Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua yaptı. Türkçe öğretmeni Aycan Aslantürk günün anlam ve önemini içeren konuşmasını yaparken öğrenciler rengini şehitlerin kanından alan şanlı al bayrağı oluşturdular. Öğrencilerin bir kısmı Afrin şehitlerinin resimlerini tek tek taşıyarak tüm Afrin şehitlerinin ismi bir kez daha hatırlanarak telaffuz edildi. Duygu yüklü programda Büyüklü Ortaokulu öğretmenleri ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için sınır ötesi harekata katılan ve şehit olan kahramanları bir kez daha hatırlatmak için hazırladıkları oratoryoyu sundular. Programın sonunda Büyüklü Ortaokulu öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı’nda ve ülkenin dört bir yanında vatan için, millet için mücadele eden, toprak bütünlüğünü bozmaya çalışan terör unsurlarına karşı mücadele eden Mehmetçiğe hep bir ağızdan yüksek sesle selam yolladılar. Program esnasında izleyiciler duygu yüklü anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadılar.




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