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19 Haziran 2017 22:26

AK Parti’den Bafra’da iftar

AK Parti Bafra İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

AK Parti’den Bafra’da iftar

19 Haziran 2017 22:26


Bafra Davet ve Toplantı Merkezi Salonunda verilen iftarda AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Yurdusven’in selamlama konuşmasının ardından söz alan AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "Bu birlik ve beraberliğimizin Baframıza, Samsunumuza ve tüm Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum. İslam dünyasında Katar krizi hiç hoş olmayan bir durum. Ramazan ayı içerisinde Körfez ülkelerinden Katar’a, İslam ülkesi denilen ülkelerden maalesef yine kendi kardeşleri olan, kanlarından olan ve Müslüman olan bir ülkeye ambargo uyguluyorlar. Buna akıl sır ermiyor. Oradaki bebeğe süt göndermiyorlar, oradaki insana ekmek göndermiyorlar. İnşallah Ramazan ayı Müslümanların akıllarını başlarına almaya vesile olur" dedi.


Programa ayrıca Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlhan Güngör, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Nihat Oktay, partililer, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.




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