Atakum'da 5 bin öğrenciye kırtasiye yardımı

Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdikleri Hayır Çarşısı kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye malzemelerini teslim eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Tüm çocukların eşit imkanlara sahip olması için çalışıyoruz” dedi.

Atakum Belediyesinin ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren projesi Hayır Çarşısı, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle kırtasiye yardımlarına başladı. İlçedeki 5 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapacaklarını ifade eden Başkan İshak Taşçı, “İki gün sonra başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılında okula gidecek çocuklarımızın kırtasiye eksiklerini gidermek için harekete geçtik. İlçemizde belirlediğimiz dar gelirli ailelerin 5 bin çocuğu Pazartesi günü ders başı yapacak. Bugün Atakumlu hemşehrilerimizden gelen kırtasiye yardımlarını ihtiyaç sahibi 500 çocuğa teslim ettik. Atakum Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimini önemsiyoruz. Bu anlamda ilçemizde sosyal dengeyi sağlamak ve eğitimde başarıyı artırmak amacı ile gerçekleştirdiğimiz sosyal yardımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Atakum Belediyesi olarak ilçedeki okullara da ciddi yatırımlar yaptıklarını söyleyen Başkan Taşçı, “Göreve geldiğimiz günden bugüne geçen 4 buçuk yıllık süreç içerisinde ilçemizdeki okullara özel önem verdik. Çocuklarımızın eğitim yuvalarının fiziki imkanlarını iyileştirme adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, bakım, onarım, çevre düzenlemelerinin yanı sıra okullarımıza birçok yeni tesis kazandırdık. Alanı yeterli olan okullarımızın bahçelerine halı sahalar inşa ettik, bazı okullarımızın konferans salonlarını yeniledik. Bu çalışmalarımız için Atakum Belediyesi olarak yaklaşık 6 buçuk milyon TL bütçe harcayarak, Atakum'da eğitime yapılan yatırım anlamında rekor kırdık. Çocuklarımızın eğitimi bizim için son derece önemlidir. Atakum Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.