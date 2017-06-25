Atakum’da buruk bayramlaşma

Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma buluşması Atakum Belediyesi Yalı Kafe’de gerçekleşti. Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katılarak Atakumlularla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi. Samsunlu Uzman Çavuş Mete Yahşi’nin şehit olduğu haberini üzüntü içerisinde aldıklarını söyleyen Bakan Kılıç, "Millet olarak her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik içerisinde olmaya ihtiyacımız var. Bayramlar da bu birlik ve beraberliğin en güzel vesilelerinden birisidir. Ancak bu bayram gününde yüreğimizi yakan bir haber ile derin bir üzüntü duyduk. Bu mübarek bayram gününde, askerlerimizin canına kast eden aşağılık terör örgütlerini ve uzantılarını, Allah kahretsin. Bize bu acıyı yaşatanlar, bunun bedelini ödüyor, ödemeye de devam edecekler. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı da terörü lanetleyerek, "Bugün bir evladı daha anasında, sevdiklerinden kopartan terörü lanetliyoruz. Teröre destek veren, uzantısı olan kim varsa, Rabbim gün yüzü göstermesin inşallah. Bayram sevincimizi kursağımızda bırakmak istediler ama unuttukları bir şey var. Türk Milleti bir ölür, bin dirilir. Şehidimizin acısı yüreğimizi yaktı. Ancak biz birbirimize daha güçlü kenetleniyoruz. Hainlere, bölücülere karşı tek yürek oluyoruz. Biz de bu birlik ve beraberlik, devletimizde bu kararlılık oldukça, bu şerefsiz hainlerin sonunun gelmesi çok da uzak değil. Bu anlamda, Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diyor, tüm hemşerilerimin bayramını kutluyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy’un da birer selamlama konuşması yaptığı programın ardından, Bakan Kılıç ve Başkan Taşçı, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Bakan Kılıç, özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek, çeşitli hediyeler verdi.

Buluşmaya ayrıca AK Parti Atakum Kadın Kolları Başkanı Sevim Aydın Özil, AK Parti Atakum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hamza Macit, Atakum İlçe Emniyet Müdürü Hakan Ergüden, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Atakumluların yoğun katılımıyla gerçekleşti.