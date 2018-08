Atakum’da Konsey-Belediye birlikteliği

Dr. Bekir Şişman ve yönetim kurulu üyeleri, Atakum’un gelişimi için planlanan projelerle ilgili bilgi vererek fikir alışverişinde bulundu.

Atakum Kent Konseyi faaliyetleri ve Atakum ilçesinin gelişimi için planlanan projeler hakkında Başkan Taşçı’yla fikir alışverişi yapan Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Bekir Şişman, Atakum Belediyesi ile sıkı bir işbirliği içinde çalıştıklarını ifade ederken, destekleri için Başkan Taşçı’ya teşekkür etti.

“Her zaman destekçisiyiz”

Atakum Kent Konseyinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İlçemiz Karadeniz Bölgesi’nin en gözde kentleri arasında. Nüfusumuz da her yıl rekorlar kırarak artmaya devam ediyor. Atakum Belediyesi olarak Atakum’un gelişimi ve değişimine yön veren önemli çalışmalara imza atıyoruz. Atakum Kent Konseyi de çalışmalarıyla bizlere önemli ölçüde destek veriyor. Bu anlamda Atakum Kent Konseyi çalışmalarını önemsiyor ve her zaman destekçisi olacağımızı ifade ediyorum. Hayalimizdeki şehir Atakum için durmak yok, çalışmaya devam” şeklinde konuştu.

Başkan Taşçı’ya teşekkür

Kent Konseyinin faaliyetleri ve planladıkları projelerle ilgili bilgi veren Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Bekir Şişman, “Atakum’daki site ve apartman yöneticileri için bir el kitabı çalışması yapıyoruz. İlçemizde köy odalarını canlandıracak önemli bir projemizde de önemli yol kat ettik. Yine Atakum’da ulaşımı rahatlatacak çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Bunların dışında, ilçemizdeki liselerde çocuklarımıza değerler eğitimi, kadınlara yazarlık eğitimi gibi çalışmalarımız da çok yakında başlayacak. Tüm bu çalışmalara imza atarken Atakum Belediyesinin desteğini her zaman hissediyoruz. Bu anlamda Atakum’un daha da iyiye daha da güzele kavuşması için bizimle birlikte hareket eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.