Atakumlular iftar sofrasında buluştu

Atakum Belediyesi tarafından geleneksel mahalle iftarları kapsamında Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Denizevleri, Küçükkolpınar ve Esenevler Mahalleleri sakinleri, mahalle muhtarları, Atakum Belediye Meclis üyeleriyle Atakum Cumhuriyet Lisesi bahçesinde kurulan dev iftar sofrasında buluştu. Ramazan ayının birleştirici gücünü en iyi şekilde hissettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Taşçı, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ramazan ayının Atakum’da en güzel haliyle yaşandığını ifade eden Başkan Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak Ramazan ayının maneviyatına uygun bir şekilde programlar düzenleyerek vatandaşlarımızı bir araya getiriyor, aynı sofra etrafında buluşturuyoruz. Ramazan ayının manevi iklimini en güzel şekilde soluyarak, birlik ve beraberliğimize en güzel şekilde destek veriyoruz. Mübarek Ramazan ayının birleştirici gücünü önemsiyoruz ve bu önemden hareketle bu yıl beşinci kez düzenlediğimiz mahalle iftarları buluşmaları ile dev iftar sofraları kuruyoruz. Binlerce vatandaşlarımız tüm farklılıkları bir kenara koyarak aynı sofra etrafında bir araya geliyor. Bu birliktelikten büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

"İftardan sahura Atakum"

Ramazan ayının Atakum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonlarla iftar ile sahur vakitleri arasında sürdüğünü ifade eden Başkan Taşçı, "Her akşam mahallelerimizde kurduğumuz iftar sofralarında başlayan birlikteliğimiz, iftar ile sahur vakitleri arasında Seyfi Demirsoy İlkokulu yanında kurduğumuz Ramazan Sokağımızda devam ediyor. Her akşam çevre il ve ilçelerde vatandaşlarımızın da yoğun katılımıyla gerçekleşen animasyon gösterileri, çocuk oyunları, geleneksel tiyatromuzun en güzel örnekleriyle bezenmiş sahne şovları ve konserler ile Atakum Belediyesi Ramazan Sokağı ziyaretçilerini bekliyor. Tüm hemşehrilerimizi aileleriyle birlikte Ramazan Sokağımızı ziyaret etmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Ramazan ayını buruk geçiren milletler olduğunu belirten Taşçı, "Mübarek Ramazan ayını mazlum coğrafyalarda zulüm ve işkence altında geçiren din kardeşlerimiz var. Başta Filistin’deki kardeşlerimiz olmak üzere tüm mazlumlara kurtuluş diliyoruz. İnşallah onlar da en kısa süre içerisinde tam bağımsız bir şekilde, huzurla böyle güzel iftar sofraları kurarak etrafında birleşirler. Bizler dualarımızla her zaman onların yanlarındayız. Bu vesileyle bir kez daha böyle mübarek bir ayda yaptığı katliamdan dolayı İsrail’i kınıyor, 64 şehit veren Filistin devletine ve milletine başsağlığı diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah" şeklinde konuştu.