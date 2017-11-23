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23 Kasım 2017 10:31

AVM’den Öğretmenler Günü’ne özel kampanya

Samsun’da Bulvar Yaşam ve Alışveriş Merkezi(AVM), 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel kampanyalar düzenledi.

AVM’den Öğretmenler Günü’ne özel kampanya

23 Kasım 2017 10:31


Samsun Bulvar Yaşam ve Alışveriş Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel hazırladığı capsler ve kampanyalar ile dikkat çekiyor. Sosyal medya üzerinden hazırlanan özel capsler ile hem vatandaşları gülümsetecek hem de içini ısıtacak kampanyalar düzenlenecek.


Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen capslerde, öğretmenlerin sıkça kullandıkları "O halin ne kafe değil okul burası, konuşmalar başladığına göre herkes anladı galiba, komik bir şey varsa söyleyin bizde gülelim, konuşmak isteyen varsa dışarı çıksın, parmak kaldırmak zaten öğretmenim demek, sizler benim çiçeklerimsiniz" gibi klişeler bulunuyor.


Ayrıca tüm özel günlerde kazançlı alışveriş keyfini ziyaretçilerine yaşatan Bulvar AVM, tüm mağazalarda yüzde 30-40 arasında indirim uyguladı.




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