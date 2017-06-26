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26 Haziran 2017 17:37

Ay-Yıldız hasretini Deaflympics dindirecek

Futbol yaşantısını 12 yıldır vatanından 3 bin kilometre uzakta olan Almanya’da sürdüren Sümeyye Merdivan, Deaflympics 2017 ile eve dönüyor.

Ay-Yıldız hasretini Deaflympics dindirecek

26 Haziran 2017 17:37

22 yaşındaki başarılı futbolcu, milli formayı ilk kez 18-30 Temmuz’da Olimpiyat şehri Samsun’da giyecek.


İşitme Engelli Kadın Futbol Milli Takımı oyuncusu Sümeyye Merdivan’ın en büyük hayali olimpiyatlarda ay-yıldızlı formayı taşımaktı. 18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun’da düzenlenecek Deaflympics 2017 sayesinde, bu hayali gerçek olacak.


Almanya’da doğup büyüyen Sümeyye, çocukluğundan beri futbol aşkıyla yanıp tutuşuyor. Kendisi gibi futbolcu olan abisinin desteğiyle 14 yaşında profesyonel futbola adım attı. Sümeyye şimdi 22 yaşında ve Samsun’da sahaya çıkmak için gün sayıyor.


Memleket sevgisiyle dolup taştığını ifade eden Sümeyye, şunları söyledi:


“Çocukluğumda sokaklarda futbol oynardım. Çok çalışıp profesyonel takımlarda yer aldım. Yorulduğum, düştüğüm zamanlar oldu ama ben asla pes etmedim. Hep ülkemi temsil etmenin, ay-yıldızlı formayı giyebilmenin hayalini kurdum. Samsun’da İşitme Engelliler Olimpiyatları’nın düzenleneceğini duyunca hemen harekete geçtim. Federasyon’dan hocalarıma ulaştım ve milli takım kampına davet edildim. Olimpiyatlar, ay-yıldız bence bir Türk sporcunun en büyük hayali. Takım arkadaşlarım ve ben hayalimizi tüm dünyaya duyurmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”




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