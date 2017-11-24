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24 Kasım 2017 12:35

Bafra’da Öğretmenler Günü kutlandı

Samsun’un Bafra ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen törenlerle kutlandı.

Bafra’da Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım 2017 12:35


Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören daha sonra Belediye Kültür Merkezinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu tarafından günün anlam önemini belirten konuşmasının ardından kürsüye gelen Kaymakam Fuat Ali Türkel, “Eğitimin önemini veya gereğini anlatmanın beyhude olduğu malum. Artık bu çağ eğitim, bilgi çağı. Bunun da en önemli ayaklarından bir tanesi de öğretmen. Cumhuriyet’in başında okuma-yazma bilen insanımız yokken, bugün her şehrimizde üniversite var. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin nereden nereye geldiğinin göstergesidir. Ne kadar övünsek azdır. Bundan sonra da bu kaliteli eğitim sayesinde çok daha güzel şeyleri başarmak zorundayız. Geleceğin yavruları sizlere emanet. İrfan ordusunun komutanları ve yöneticileri sizlersiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" dedi.


Konuşmaların ardından, emekli olan öğretmenlere ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okuduğu program, aday öğretmenlerin yemin töreni ile sona erdi.




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