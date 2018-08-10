Bafra’da sünnet şöleni

Bafra Devlet Hastanesinde 50 çocuk sünnet ettirildikten sonra Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerinde şölen düzenlendi.

Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen şölende konuşan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Sosyal belediyecilik anlayışımızın olarak bir gereği olarak sevgili çocuklarımızla birlikte sünnet şölenimiz icra ediyoruz. Anneler ve babalarla hep birlikte bir araya geldik. Bunlar bizim çocuklarımız. Bunlar onlar için bir anı olacak. Bizler de bu anıları yaşatmak için böyle bir şölene şahit olmak için sizlerle bir araya geldik. Velilerimize teşekkür ediyorum.Böyle bir şöleni tek başlarına da yapabilirlerdi. İmkanları olanlarda mutlaka vardır ama böyle bir birlikteliğe vesile oldukları için teşekkür ederim” dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise, “Çocuklarımız bugün geleceğe adım attılar. Bizlere birlik ve beraberliğin güzel bir örneğini sergilediler. Son zamanlarda hep ifade ediyoruz. Şurada gösterdiğimiz birlik ve beraberliğe her zamandan daha fazla ihtiyacımız var. Güzel bir bölgede yaşıyoruz, güzel bir ilçede yaşıyoruz. Bu güzelliğe güzellik katan unsur da burada göstermiş olduğunuz birlik ve beraberliktir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından illüzyon gösterisi ve yemek ikramı ile program son buldu. Sünnet şölenine siyasi parti başkanları, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.