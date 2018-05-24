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24 Mayıs 2018 00:46

Bafra’da "Türkiye Huzur-4" denetimi

Samsun’un Bafra ilçesinde, "Türkiye Huzur-4" uygulaması kapsamında umuma açık alanlarda denetimler yapıldı.

Bafra’da

24 Mayıs 2018 00:46


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile halkın güven ve huzurunun devamının sağlanması amacıyla huzur operasyonu gerçekleştirildi. İki etap halinde yapılan uygulamalarda 29 kıraathane kontrol edilerek toplam 547 kişi sorgulandı. Yapılan uygulamalarda 1 şahsın üzerinden 6136 sayılı Kanun’a aykırı bıçak, 1 şahıstan 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 7 fişek ile 1 adet kısa dipçikli ruhsatsız tüfek, bu tüfeğe ait 6 kartuş, 1 şahıstan da el yapımı 9 mm ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 fişek elde edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın güven ve huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.




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