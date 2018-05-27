Bafralı tütün üreticileri destek istiyor

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, ziraat mühendisleri ile birlikte Çataltepe, Ortadurak, ve Müstecep Mahallelerinde tütün üreticilerini ziyaret etti. Tütün üreticilerinin sorunlarını dinleyen Tosuner traktörün direksiyonuna geçti, ziraat mühendisleri de tütün dikti. Ziyarette üreticiler tütün üretiminin baştan sona zorlu bir iş olduğunu ancak kazancın düşük olduğunu söylediler.

Girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu ifade eden üretici Engin Çakmak, “Gübre fiyatları 110 lira, yevmiye 110 lira, mazotumuz neredeyse 6 lira olmuş. Buğdaya olduğu gibi tütüne de destek verilmesini istiyoruz" dedi.

Gübreye mazota çalıştıklarını söyleyen tütün üreticisi Ender İnan, “Devletin destek vermesini bekliyoruz. Fakat Tarım Bakanımız bunu tarım olarak görmüyor. Bizim de geçim kaynağımız bu. Devletimizin bunu bir tarım ürünü olarak görmesini istiyoruz" diye konuştu.

Paşaköy Muhtarı Aytekin Kağıt, “Bölgemizde su olmadığından, kurak olduğundan tütünden başka bir şey ekemiyoruz. Buğday yapıyoruz ama sadece yemek için. Başka bir gelirimiz yok. Hayvancılık için uygun yer değil. Bu sene de mazot, gübre fiyatlarının artışından bayağı mağduruz” açıklamasında bulundu.

Müstecep Mahallesi’ndeki üretici Ömür Aykaç, “Biz günlüğümüzü hesaplamıyoruz. Günlüğümüzü hesaplarsak işin içinden hiç çıkılmıyor. Masrafa çalışıyoruz. Benim yerim hep kira, hep zarar. Ama köyde de ne yapacaksın bunu yapacaksın, başka yapacak iş yok. Artık bu işin içinden çıkmak zor” ifadelerini kullandı.

Muhteçep Mahallesi Muhtarı Kurt Ziya Sezgin ise, “Geçim kaynağımız tütün. Tütünden başka burada herhangi bir mahsul yapan çok az. Her türlü ürüne destek var ama tütüne destek yok. Şirketler köylüye para veriyor. Bu sene benim köyümden 50 bin, 60 bin, 70 bin liraya kadar para alan var. Bu parayı nasıl ödeyecekler? Tarlaların yarısı kurumuş. Biz mağduruz. Şu anda benim köyüm mazottan, gübreden mağdur. Gübreci 1 torba veresiye vermiyor, peşin para istiyor. Onun için devletten destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Devlet bizi üvey evlat yerine koyuyor"

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de şunları söyledi: ”Bafra’nın kırsalında 70 köyde tütünden geçiniliyor. Başka hiç bir gelirleri yok. Mazota destek denildi ama maalesef bugün 5 lira 70 kuruş pompa fiyatı var. Tütün üreticisi geçen sene 70 lira olan tütünün 18-46 dap gübresini bugün 110 liradan aldı. Bizim tek sıkıntımız üreticimizin bize baskısı ’sorunlarımızı niye dile getirmiyorsunuz’ diye. ’Biz bu kadar mağduruz, halimiz ne olacak’ diyorlar. Yevmiyeler olmuş 110 lira, gübre olmuş 110 lira, mazot olmuş 5.70. Bunu alamayanlar var. Devlet bizden istediğini biz veriyoruz ama devlet bizim istediğimizi vermiyor. Bizi üvey evlat yerine koyuyor. Eğer bu destekler verilmese kırsalda bir tane nüfus kalmayacak.”