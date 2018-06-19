Memleketi Samsun’da bir dizi programlara katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü çalışanlarıyla bir araya geldi. Program öncesinde konuşan Bakan Demircan, son zamanlarda sağlık alanında yaşanan şiddet olayları ve hayvanlara yapılan işkenceler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Doktorlara yapılan saldırıları kendime yapılmış gibi görüyorum”

En son Samsun’da özel bir hastanenin acil servisinde doktora tekme atılması olayıyla ilgili konuşan Dermican, "Sağlıkta şiddet olaylarını lanetle kınıyorum. Tek amacı insana hizmet etmek, sağlığını kazandırmak ve acısını dindirmek olan o insanlara karşı burada yapılacak olan saldırı aslında insanlığa karşı yapılmış bir saldırıdır. Kutsal bir mesleğe yönelik de yapılan bir saldırıdır. Sağlık Bakanı olarak yapılan bu saldırıları kendime yapılan saldırılar olarak görürüm. Buna karşılık toplumun tepkisi ve infiali yerindedir. Toplumumuz, milletimiz bu konunun bir an önce çözülmesini istiyor. Meclis açıldıktan sonra da gerekli, etkili yasal düzenlemeler yapılacaktır. Şiddet kabul edilebilir bir şey değildir. Hukuki mevzuatın yeterli olduğu yere kadar müdahale yapılıyor. Gerekli mevzuat noksanlığı varsa onlar da meclis açıldıktan sonra tamamlanacaktır" diye konuştu.

"Hayvanlara işkence yapanlar için ağır cezalar gelecek”

Hayvanlara yönelik şiddet olaylarının artmasına da değinen Bakan Demircan, "Bir diğer konu da diğer canlılara karşı gösterilmesi gereken saygı ve onların haklarını korumak, hayat haklarını korumak önemlidir. Hele de insanlık dışı işkence gibi uygulamaları ortadan kaldırmak görevimizdir. Bunlarla ilgili gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. Ağır cezalar getirmek lazım. Tüm canlıların hakkını tanımak ve haklarını korumak insanlık görevidir" şeklinde konuştu.

Bakan Demircan, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsündeki programını basına kapalı bir şekilde gerçekleştirdi.