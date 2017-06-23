Bakan Kılıç: “Biz birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin partisiyiz”

AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından “Büyük Samsun İftarı” düzenlendi. Anakent Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Ezanın okunmasıyla birlikte iftara katılan binlerce kişi aynı anda orucunu açtı.

Bakan Kılıç, yaptığı konuşmada, “Dava arkadaşlarımıza Rabbim güç kuvvet versin. Önümüzde daha koşarak alacağımız çok yol var. Rabbim bizleri bu yolda mahcup etmesin. AK Parti davası sadece Türkiye’nin davası değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız ‘bu dava 1400 yıllık bir dava’ diyor. Rabbim bunun bilincinde olarak geleceğe yürümeyi nasip etsin. Başbakanımız Binali Yıldırım’ın ortaya koymuş olduğu duruştan bizlerin öğreneceği çok şey var. Dava kardeşliğinin ve devlet adamlığının en büyük örneğini gösterdi Sayın Başbakanımız. Mecliste CHP Genel Başkanı’nın ortaya koymuş olduğu bazı ithamlara karşı verdiği cevap çok nettir. ‘Bu aziz millet için, Türkiye için, vatanımız ve bayrağımız için bir Ali değil, bin Ali feda olsun’ demiştir. Bundan öğreneceğimiz çok şey var. Biz birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin partisiyiz. Aramızda farklı düşünceler olabilir. Bunları biz oturur kendi içimizde konuşuruz. Ama dışarıda biz kararı aldıktan sonra bizde ayrılık gayrılık yoktur. Sorumluluklarımızın bilincinde olacağız. Samsun çok farklı bir şehir. Samsun hem siyasi olarak hem de kültürüyle, geçmişi ve geleceğiyle çok büyük noktalara gidiyor. Nereden nereye geldiğimizi de iyi anlayalım” dedi.

İftar sonrası konuşma yapan AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, “Geleneksel olarak birlikte olduğumuz iftarımızı hep birlikte yaptık. Değerli arkadaşlar, biz hedefleri olan bir partiyiz. İdeallerimizden hiçbir zaman vazgeçmedik. Bu ideallerimizden bizleri döndürmek için çeşitli oyunlar kurdular. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim sadece hedefe varmamızı geciktirdiler. Ama eninde sonunda bu hedefe bu güçlü aileyle birlikte varacağız” diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise, “Karşılıklı dayanışmanın güzel örneklerini ortaya koymaya çalıştık. Yarın arife gününü idrak edeceğiz. İnşallah sonrasında bayramı kutlayacağız. Bu akşam sizleri böylesine güzel bir ortamda birlikte görmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Birçok badirelerin üstesinden gelindiğini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Bu ülkenin geleceğine yön veren çalışmalarda tek yürek olmuş ve birlikte hareket edebilme iradesini gerçekleştirmiş bir ekibin parçalarıyız. Biz her zaman birlik olmuş ve bu anlamda örnek olmuş bir teşkilatın parçalarıyız. Daha önümüzde çok zorlu yol var. Aynı zamanda Türkiye’ye kazandıracağımız çok büyük hamleler var. Biz diyoruz ki artık yeni atılım dönemindeyiz. Bu yeni atılım döneminde hedeflerimize ulaşmak için daha büyük atılımlar ortaya koymak zorundayız. Bizler bıkamayız ve duraksayamayız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Samsun Milletvekilleri, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ve Hasan Basri Kurt da selamlama konuşması yaptı.

Programa ayrıca, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Havza Belediye Başkanı Av. Murat İkiz, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, meclis üyeleri ve partililer katıldı.