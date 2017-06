Balkan Türkleri iftarda buluştu

Tekkeköy Belediyesi Sevgi Tekkesi tesislerinde düzenlenen iftarın ardından konuşan Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Cihat Yılmaz, “Ramazan ayının manevi havasında derneğimize maddi manevi desteği olan her an yanımızda olup birlikte hareket ettiğimiz üyelerimiz ve hayırsever destekçilerimiz ile aynı sofra etrafında bir araya gelerek oruçlarımızı açtık. Bilindiği gibi derneğimiz kültürel ve sosyal faaliyetlerin yanında yıllardır yaklaşık otuz öğrenciye burs veriyor. Bu bursların ödenmesi konusunda hayırseverlerimizin payı çok büyük. Bugün burada birlikte olduğumuz topluluk derneğimize her zaman her türlü yardımı sağlamış kişiler. Yine burada olamayan ve unuttuğumuz değerli kardeşlerimiz ve ağabeylerimizde olabilir. Ama önemli olan dernekçilik ruhunu içinde hissedip birlikte hareket edebilmektir. Bugün burada yapmış olduğumuz program birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyerek daha büyük ve daha güzel işler ortaya koymamızda önemli bir nokta olacaktır. Programımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum ve bin geceden daha hayırlı kadir gecelerinin ve akabindeki Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

İftara Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, mübadil dernek başkanları ve hayırsever bağışçılar katıldı.