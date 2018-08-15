Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 10:25

’Ballı’ üniversite

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Arıcılık Birimi, bu yıl Türkiye ortalamasının iki katı bir verimle 140 koloniden yaklaşık 3,5 ton saf çiçek balı üretti.

’Ballı’ üniversite

15 Ağustos 2018 10:25


Arıcılık alanında Türkiye’nin deneyimli isimlerinden biri olan OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güler öncülüğünde yıllardır yürütülen arı ıslah çalışmaları son yıllarda meyvelerini veriyor. Geçen yıl 3 ton bal üretimi yapan OMÜ Arıcılık Birimi, bu yıl 3,5 tona ulaştı.


Bu yıl arıları iyi tarım uygulamalarının yapıldığı Sivas’ın Kangal ilçesinin 2 bin rakımlı Mühür Kulak köyüne götüren OMÜ Arıcılık Birimi, oldukça verimli bir sezon geçirdi.



Türkiye ortalamasını ikiye katladı


Islah edilmiş arılarla katkısız saf bal ürettiklerini belirten Prof. Dr. Ahmet Güler, arılara takviye hiç bir besleme yapılmadığını söyledi. Prof. Dr. Güler, "Arıları götürdüğümüz bölge, bitki çeşidi açısından çok zengin. Verimli bir yıl oldu ve koloni başına 30 kilo civarında bal aldık. Bu verim düzeyi Türkiye ortalamasının (14-15 kilo) çok üzerinde. Bunun nedeni arıların ıslah materyali olması, hava şartlarının iyi gitmesi ve çiçek çeşitliliğinin çok iyi olmasındandır. Ürettiğimiz balın kalitesi çok iyi. İsteyen herkes balımızı kalite yönünden istediği yerde test ettirebilir" dedi.


Üretilen balların Kurban Bayramı’ndan sonra OMÜ yerleşkesindeki Ziraat Fakültesine ait kantinlerde satışa sunulacağı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç