’Ballı’ üniversite

Arıcılık alanında Türkiye’nin deneyimli isimlerinden biri olan OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güler öncülüğünde yıllardır yürütülen arı ıslah çalışmaları son yıllarda meyvelerini veriyor. Geçen yıl 3 ton bal üretimi yapan OMÜ Arıcılık Birimi, bu yıl 3,5 tona ulaştı.

Bu yıl arıları iyi tarım uygulamalarının yapıldığı Sivas’ın Kangal ilçesinin 2 bin rakımlı Mühür Kulak köyüne götüren OMÜ Arıcılık Birimi, oldukça verimli bir sezon geçirdi.

Türkiye ortalamasını ikiye katladı

Islah edilmiş arılarla katkısız saf bal ürettiklerini belirten Prof. Dr. Ahmet Güler, arılara takviye hiç bir besleme yapılmadığını söyledi. Prof. Dr. Güler, "Arıları götürdüğümüz bölge, bitki çeşidi açısından çok zengin. Verimli bir yıl oldu ve koloni başına 30 kilo civarında bal aldık. Bu verim düzeyi Türkiye ortalamasının (14-15 kilo) çok üzerinde. Bunun nedeni arıların ıslah materyali olması, hava şartlarının iyi gitmesi ve çiçek çeşitliliğinin çok iyi olmasındandır. Ürettiğimiz balın kalitesi çok iyi. İsteyen herkes balımızı kalite yönünden istediği yerde test ettirebilir" dedi.

Üretilen balların Kurban Bayramı’ndan sonra OMÜ yerleşkesindeki Ziraat Fakültesine ait kantinlerde satışa sunulacağı bildirildi.