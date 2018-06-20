Başkan Hamit Kılıç: “24 Haziran tarihi siyasette bir milat olacak”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, mahalle meydanlarında düzenlenen buluşmalarda halka hitap etti.

İlk olarak Altınyaprak ve İsmetpaşa daha sonra da Altınkaya, Kızılırmak, Fatih ve Çilhane Mahallelerinin buluşma noktası olan alanlarda gerçekleşen konuşmalarda 14 Haziran seçimlerinin önemine değinildi.

Miting havasında geçen toplantılarda ilk konuşmayı İlçe Başkanı İbrahim Semiz yaparak, AK Parti iktidarları döneminde yapılan hizmetlerden bahsetti. Daha sonra Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç bir konuşma yaptı. Kılıç konuşmasında, “Bizler 16 Haziran’da kutladığımız bayramı inşallah 25 Haziran sabahı bayramın ikincisi olarak coşkuyla kutlayacağız. 24 Haziran seçimleri, belki de bizim siyasetimize bir milat olarak geçecek” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti’yi güçlü bir şekilde destekleyerek 25 Haziran sabahı Ankara’ya göndereceğiz. Bizler sizlerden özellikle önümüz günler içerisinde hep beraber teşkilatımızla, milletvekillerimizle bir olup 25 Haziran sabahını bayram ilan edip kutlayacağız.”

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise gündüz Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve İlçe Başkanı İbrahim Semiz ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiğini, akşam ise mahallelerde halk buluşmalarına katıldığını ifade ederek şunları söyledi: “18 Haziran günü Samsun’da çok güzel bir miting gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun mitinginde sizler de oradaydınız. Büyük coşkuya ortak oldunuz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın” şeklinde konuştu.

Karaaslan konuşmasında şunları da kaydetti: “Değerli yol arkadaşlarım önümüzde bir seçim var. 24 Haziran 2018 tarihe damgamızı vuracağımız çok önemli bir seçime gidiyoruz. Bizler yaşlısıyla, genciyle her birimiz teker teker sahadayız, dolaşıyoruz, konuşuyoruz, göz göze diz dize halkımızla bir araya geliyoruz. Bazı eksikliklerimizi halkımızdan alıyoruz, öz eleştirileri dinliyor notlarımızı alıyoruz. Siyasi partiler bir dönem iktidarda kalırdı, ikinci dönem halkın karşısına çıkacak yüz bulamazlardı. 16 senedir iktidardayız, 16 sene sonra bugün esnafımızla, halkımızla, öğrencimizle hala kucaklaşan, oturan, sarılan yine bizleriz. Seçimde milletin yanında olmayanlara, milletin halini anlamayanlara, yeri geldiğinde milleti küçümseyenlere, seçim döneminde ben de sizdenim diyenlere, terör örgütleriyle iş birliği yapanlara, darbe heveslilerine, bu ülkenin geleceği için hiçbir proje üretemeyenlere, işte bunlara inşallah sandıkta gerekli cevabı vereceğiz. Ve bundan sonra Türk siyasetinde bir daha böyle boş lafların, boş vaatlerin havalarda uçuşmadığı bir dönemi tekrar başlatacağız.”