Başkan Murzioğlu’na çifte teşekkür belgesi

Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul ve Samsun Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Yumbul ve Kaya, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 2017 Mayıs ayında yapılan taksit hatırlatma kampanyasına yaptığı katkılardan dolayı Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’na teşekkür belgesi takdiminde bulundular. Ziyarette konuşan Yumbul ve Kaya, her konuda desteklerini gördükleri Başkan Murzioğlu’na teşekkür etti. Başkan Murzioğlu ise kurumlara desteklerinin her zaman süreceğini belirtti.

7020 sayılı Kanun büyük fırsat

Bu arada Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul, 7020 sayılı Kanun hakkında da Başkan Murzioğlu’nu bilgilendirdi. Yürürlüğe giren 7020 sayılı Kanun’un vergi borçlarına yapılandırma fırsatı getirdiğini belirten Yumbul, söz konusu kanun ile vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları ve faizlerinde Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapıldığı, 31 Mart 2017 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergilerin bu kanuna göre ödenebileceğini söyledi. Yumbul, “Vergi aslına bağlı cezalar tamamen silindi. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının da yüzde 50’si silindi. Yapılandırılan tutarlar ikişer aylık dönemler halinde 36 aya varan sürelerde taksit ödenebiliyor. Peşin ödemelerde ise, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim uygulanıyor. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da kanun kapsamında yapılandırılabiliyor. Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı ‘www.gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden veya bağlı bulunulan vergi dairesi başkanlığına şahsen veya posta yoluyla 30 Haziran 2017 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekiyor” dedi.

Ödeme kolaylığı sağlıyor

SGK İl Müdürü Ünal Kaya da 7020 sayılı Kanun ile vatandaşlara Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını yapılandırarak, ödemeleri için büyük kolaylık getirildiğini belirtti. Kaya, “7020 sayılı Kanun, SSK işveren, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, ÖTV, eğitime katkı payı, emekli kesenekleri, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri, toplu sigorta primleri, idari para cezaları, rücu alacakları, Ek-5, Ek6, 2925 primleri gibi birçok kurum alacağının yapılandırılmasını kapsamaktadır. Kanun, 2017 yılı Mart ve öncesi aylara ilişkin olup, 31 Ağustos 2017 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan borçlar da yapılandırma kapsamına alınmıştır. Daha önce yapılandırılan ve 27 Mayıs 2017 itibariyle yapılandırma bozulma şartı oluşmayan borçlar 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır” diye konuştu.