Başkan Şahin: "Bizim görevimiz yatırımcının önünü açmak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, imalat sanayicileri buluşması kapsamında, Samsun Organize Sanayinde, Samsunlu iş adamları ve sanayiciler ile bir araya geldi. Başkan Şahin burada yaptığı konuşmada, "Bizim belediyeler olarak en önemli görevlerimizden birisi yatırımcının önünü açmak. Bu konuda biz zaten ticaret odası, ticaret borsası, sizlerle hep beraber önerileriniz doğrultusunda arsa ve yer üretmek gibi yaptığımız çalışmalar var. Ben bu vesileyle Samsunumuzda üretim yapan, Yeşilyurt Demir Çelik, Ulusoy Un ve Borsan grubunu da tebrik ediyorum yeniden. İlk 500 firma arasına girerek bizleri de gururlandırdılar. İnşallah bu sayılar artarak devam eder" diye konuştu.

İş adamları ve sanayicilerin yaptıkları işlerin önemine vurgu yapan Başkan Şahin, "Türkiye’nin en önemli problemi istihdam. Samsun’da da genellikle istihdam ile ilgili problemler ön plana çıkıyor. Sadece devletin yaptığı yatırımlarla bunun önüne geçmek mümkün değil. Bunu da iş dünyası ve iş adamlarımız yapacak. O bakımdan Allah hepinizin yardımcısı olsun. Ticarette zaman zaman sıkıntılı olaylar da oluyor. Ülkenin yaşadığı olaylar da iş dünyamızı etkiliyor. Ama seçimler oldu. Yeni yönetimimizi de tebrik ediyorum. Alınacak olan yeni tedbirlerle en önemlisi iş dünyasının önünün açılması ile ekonomik olarak bir rahatlama olacak. İnsanlarda daha rahat önünü görerek yatırım yapabilecek. Ben o nedenle sizleri gerçekten tebrik ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Her biriniz hem ekonomik anlamda kent ekonomisine katma değer sağlıyorsunuz hem de iş üreterek istihdama önemli katkı sağlıyorsunuz" şeklinde konuştu.