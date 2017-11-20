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20 Kasım 2017 17:44

Başkan Şahin: “Çocuklarımız göz bebeklerimizdir”

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin’in, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü nedeniyle minikleri ağırladı.

Başkan Şahin: “Çocuklarımız göz bebeklerimizdir”

20 Kasım 2017 17:44


Bafra Gazi Ortaokulu öğrencileri sorumlu öğretmenleri nezaretinde Bafra Belediyesine gelerek Başkan Şahin’i makamında ziyaret etti. Öğrenciler ziyaretlerinde ellerinde bulunan dövizlerle ’20 Kasım Çocuk Hakları Günü’ne dikkat çekmek istediklerini söyleyerek Başkan Şahin’den de bu konuda destek istediklerini belirttiler.


Belediye Başkanı Zihni Şahin, misafirlerinin dilek ve isteklerini dinledi. Çocuklara ikramda ve nasihatlerde bulunan Başkan Şahin, topluma da seslenerek onlara her an sahip çıkılması gerektiğini ve iyi birer birey olmaları için azami gayret sarf edilmesi gerektiğini söyledi.


Başkan Şahin şunları söyledi: “Çocukların hakları uluslararası sözleşmelerle güvence altındadır. Ülkemiz de bu sözleşmeyi kabul eden ve ilk imzalayan ülkelerdendir. Ülkemizde çocuk bayramı olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın dünyada başka bir örneği yoktur. Bu da gösteriyor ki ülkemizde çocuklarımıza büyük bir önem verilmektedir. Çocuklarımızı her türlü istismardan uzak tutarak ve tüm ihtiyaçlarını karşılayarak onları geleceğe hazırlamalıyız. Geleceğimizin teminatı, memleketimizin göz bebekleri çocuklarımızı tüm tehlikelerden ve zararlardan uzak tutmak, eğitimden sağlıklı yaşam koşullarına kadar her alanda için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu vesile ile tüm çocukların gününü kutluyor, onlara güzel bir gelecek diliyorum.”


Çocuklar, günün önemine binaen hazırladıkları şiirler ve şarkılardan bir demet sundular. Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı için Başkan Şahin ile objektiflere poz verdiler.




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