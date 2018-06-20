Başkan Şahin: “Gülsan Sanayi sorununu ortak akılla çözeceğiz”

Başkan Şahin seçim çalışmaları kapsamında 2. kez bir araya geldiği Gülsan Sanayi Sitesi esnafına sanayinin taşınması konusundaki çalışmaların ortak akılla yürüyeceği mesajını verdi. Bu konudaki gelişmeleri bildiğini ve yakından takip ettiğini dile getiren Başkan Şahin, “Size rağmen burada bir şey yapmak mümkün değil. Ne olursa olsun yer problemini çözmedikten sonra kimsenin buradan çıkmak gibi bir durumu olmayacak. Bunu herkes bilsin ve rahat olsun. Hep beraber ortak akılla bu işi çözeceğiz. Çünkü Samsun’un böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Var. O zaman önce yer problemini çözeceğiz. Yine tekrar ediyorum; ne yapılacaksa beraber konuşarak yapacağız. Bu sanayi taşınacaksa biz taşıyacağız” diye konuştu.

Güçlü hükümet güçlü Meclis

24 Haziran’da ülkenin kaderi ile ilgili önemli bir kararın verileceğini ifade eden Başkan Şahin, “Bunun için sorumluluk almak hepimizin görevi. 19 yıldır bu ülkede bir istikrar devam ederken her alanda büyük kazanımlar oldu. Ekonomide, siyasette, demokraside, eğitimde, ulaştırmada, sağlıkta, gençlik hizmetlerinde çok büyük değişim ve gelişmeler yaşandı. Bu istikrar devam ederse bu hizmetlerde en iyi şekilde devam edecek. Bunların var olabilmesi için hakikaten güçlü bir iktidar ve güçlü bir Meclise ihtiyaç var. Birde biliyorsunuz ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar önceleri gizliydi ancak son zamanlarda alenileşti. Başta ABD, müttefikimiz denilmesine rağmen en son 17-15 Aralık hadiseleri ve 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte ülkemizi kendisine bağımlı, kendisi tarafından kontrol edilebilir olan, kendisinin uşağı olan insanlar tarafından yönettirmek istediler. Ama başımızda dirayetli bir Cumhurbaşkanının olması ve Türk milletinin karakteri buna izin vermedi. İşte dış güçlerin de oyunlarını bozabilmek için ve içerideki hizmetlerin de devam edebilmesi için güçlü bir iktidara ihtiyaç var, güçlü bir meclise ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Gülsan Sanayi Sitesindeki programa Başkan Şahin’in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İhsan Şener, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Canik İlçe Başkanı Ercan Eler, parti yöneticileri ve sanayi esnafı katıldı.