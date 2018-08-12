Başkan Şahin Makedonya’da Yörüklerle buluştu

Yörük Festivali’ne katıldı. Başkan Zihni Şahin’e Yörük Türkleri büyük ilgi gösterdi.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan festivalde Başkan Şahin de konuşma yaparak, kendisine olan ilgiye cevap verdi.

Kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu dile getiren Başkan Şahin şunları söyledi:

“Kanıyla canıyla bizim olan, ezanıyla salasıyla diniyle biz olan, giyimiyle kültürüyle geleneğiyle bizim olan, alın teriyle kokusuyla ruhuyla biz olan, sevgisiyle ahlakıyla töresiyle bizim olan, çok değerli kardeşlerim sizlerin şerefli çevresinde olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Sizlere Anadolu’dan Türkiye’den selam getirdim. Sizlere Samsun’dan kardeşlerinizden selam getirdim. Yüce Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Çok değerli Türkmen kardeşlerim 12. Geleneksel Türk Şöleni Yörük Şenlikleri hayırlı olsun. Esas olan birliğimiz ve beraberliğimizdir. Bunun bozulmasına asla izin vermeyiniz. Kültürümüzü geleneklerimizi nesiller boyu yaşatalım. Şölenlerimiz sonsuza kadar devam etsin. Dinimizi öğrenelim ve öğretelim. Ezanımız kıyamete kadar susmasın. Bu coğrafyada var olacağız. Türkülerimiz söylenecek, halayımız çekilecektir. Mutfağımız yaşayacak, çeşmelerimiz akacaktır. Dilimiz Müslümanız, Türk’üz diye haykıracak, Türkçemiz konuşacaktır. Biz bunun için varız ve yanınızdayız. Samsun büyükşehir belediye başkanı olarak diyorum ve bilmenizi isterim ki Samsun her zaman sizin evinizdir. Başımızın üzerinde yeriniz vardır.”

Başkan Zihni Şahin festivalin açılışı öncesinde beraberindeki heyetle Radovis Topolnica Müslüman Türk köyünü ziyaret etti. Köylülerle bir araya geldi. Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu anısına yapılan çeşmenin başında hatıra fotoğrafı çektirdi. Makedonya’da düzenlenen festivale Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Balkan Rumeli Konfederasyon Kurucu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Altuntaş da katıldı.