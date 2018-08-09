Başkan Şahin: “Milletin efendisi millete hizmet edendir”

Biz de bu anlayışla gece-gündüz Samsun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimiz için her konuda kendimizi feda etmeye hazırız" dedi.

Başkan Şahin, daha önce kendisine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan Kavak Dernekler Federasyonuna(KADEF) iadeyi ziyarette bulundu. KADEF Genel Başkanı Opr. Dr. Yılmaz Karagöz ve yönetimi tarafından büyük bir sevgi ile karşılanan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, hemşehri derneklerinin önemine vurgu yaptı.

“Hemşeri dernekleri bizim için önemli”

Şahin, "Hemşeri dernekleri, kuruldukları kentlere kültürel anlamda büyük zenginlikler katar. Aynı şekilde hemşehriler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar. Bu anlamda yerel yönetim olarak, bizler de hemşeri derneklerine önem veriyoruz. Sivil toplum kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalışmayı, Samsun’un gelişmesi ve büyümesi anlamında önemli görüyoruz" dedi.

“Samsun’a yatırımcı çekmemiz şart”

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi başladığından beri Samsun’u bütün kesimleriyle birlikte kucakladığını da söyleyen Şahin, "Bizim şehrimiz Samsun. Samsun’u kalkındırır geliştirirsek ülkemizi de kalkındırmış oluruz. Biz olaya böyle bakıyoruz. En önemli sorun istihdam. Samsun’a yatırımcı çekmemiz şart. Organize Sanayi Bölgelerimizin gelişmişliğini artırmalıyız. Şehrimizin üç potansiyeli var. Tarım, sanayi ve turizm. Bunlar olmazsa olmazımız. Mutlaka bu potansiyelleri geliştirmek zorundayız. Kısacası her anlamda şehrimizi kalkındıracağız. Çünkü biz Samsun için kendimizi her konuda feda etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Karagöz de kendilerine verdiği desteklerden dolayı Başkan Şahin’e teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyetlerini ifade etti. Şahin’e ziyaret sırasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Turizm Genel Müdürü Erdal Baş eşlik etti.