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21 Mayıs 2018 12:15

Başkan şahin, Rus heyeti ağırladı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Rusya’nın asırlık liman şehri olan Novorossiysk Belediye Başkanı İgor Dıecenko ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkan şahin, Rus heyeti ağırladı

21 Mayıs 2018 12:15


Bir dönem akamate uğrasa da Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin dostluk çerçevesinde artarak devam ettiğini dile getiren Başkan Şahin, her iki ülkenin yakınlaşmasının taraflar açısından fırsat olduğunu söyledi. Başkan Şahin, konuklarını tarihi başkanlık binasındaki makamında kabul etti. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarete Başkan Şahin ile Novorossiysk Belediye Başkanı arasındaki bardak sohbeti damga vurdu. Şahin’e kupa bardağı hediye eden İgor Dıecenko ," Türklerin çayının meşhur olduğunu biliyoruz. Biz de size çay içmeniz için bu bardağı hediye etmek istedik. Sizin bardaklarınız daha küçük biliyoruz ama bizim oradaki bardaklar bu şekilde” dedi.



Samsun- Rusya ilişkiler daha da güçlenecek


Rus misafirlerini Samsun’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Rusya en yakın komşularımızdan birisi. Her zaman komşularımızla alışveriş etmek iyi ilişkiler kurmak iki tarafında yararına. Temennimiz ilişkilerimizin daha da güçlenmesi. Son dönemde Sayın Putin ile Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın bir araya gelmeleri herkese moral olmuştur. Amerika ve Batı’nın dünyada neler yaptığı ortada. Rusya ile Türkiye’nin güç birliği yapması gerçekten güzel. İnşallah bu ilişkiler daha da güçlenip gelişecek. Sizleri bugün burada ağırlamaktan da büyük onur duydum. Ben de en kısa sürede sizleri ziyaret edeceğim" diye konuştu.


İgor Dıecenko ise gösterilen ilgi ve yapılan ağırlama nedeniyle Başkan Şahin’e teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.




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