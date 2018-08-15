Başkan Şahin: “Toplum isterse görevden kaçmam”

AK Parti’nin yapacağı büyük kongre öncesinde parti il binasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, yerel seçimler, Parkomat, TEDES ve Gülsan Sanayi Sitesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Eğer görevde kalırsa 3 yıl sonra Parkomat için ‘Referandum’ yapabileceğini dile getiren Başkan Şahin, halkın istemesi durumunda tekrar büyükşehir belediye başkan adayı olacağını vurguladı.

“Toplum isterse görevden kaçmayız”

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde görevden kaçmayacağının altını çizen Başkan Zihni Şahin, “TEDES konusunda topluma zarar verecek hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz. İl başkanımız ve milletvekillerimizle de görüştük. Daha önce de açıkladım. TEDES’e sıcak bakmıyorum. Görev verilirse, görevimizde devam etmek isteriz. AK Parti’nin bu konuda en önemli karar verme olayı, anket yaparak halkın görüşünü almasıdır. Halka sorulacak, Zihni Şahin ve kimler aday olmak istiyorsa. Eğer bize halkın desteği olursa biz bu görevden kaçmayız. Bugüne kadar geldiğim bütün görevlere

‘illa ben olayım’ diye gelmedim. Hep görevler bana geldi. En az 8-10 tane görev geldi. Eğer beni toplum istemezse, ‘illa ki ben aday olayım’ diye bir şeyi ben içimden de geçirmem. Ama toplum da isterse görevden kaçmayız” diye konuştu.

“Görevde kalırsam 3 yıl sonra Parkomat için referandum yapacağım”

Samsun’da gündem olan Parkomat konusunda da açıklamalarda bulunan Şahin, şunları söyledi:

“Parkomat’ı 3 yıl içerisinde iptal ederseniz belediyeye büyük bir maliyet getirecek. O yüzden nasıl çözeriz diye çalışmalarımız devam ediyor. Şehirde Parkomat’ın olmadığı yerlerde büyük bir trafik kargaşası yaşanıyor. Bunu Bafra’da da yaşadım. Esnafın ve vatandaşın yüzde 70-80’i bundan memnundu. Çok az bir kesim memnun değildi. Aldığımız bilgilere göre diğer büyük şehirlerde Samsun’dan alınan ücretten daha fazla bir ücret alınıyor. Burada ise Parkomat’ın varlığından toplumun büyük bir kesiminden sıkıntı yok. Ama bazı kesimler para ödemek istemiyor. Parkomat’ın şu anda iptal edilmesi halinde belediyeye en az 6 milyon TL teknik maliyet getirecek. Onun için böyle bir şeye de girmek istemedik. Toplumun büyük bir kesiminden tepki yok. Samsun’da böyle bir Parkomat uygulaması olmasa, herkes arabasını bırakıp gidecektir. Şu an 2 tane katlı otopark projemiz var. Bir de akıllı trafik uygulaması ile ilgili çalışmamız da belli bir noktaya kadar geldi. Şehirlerdeki Parkomat uygulaması otoparkların olup olmamasıyla ilgili değil. Şu anda oralar boş olsa vatandaş veya esnaf arabasını sabah bırakıyor gece yarısı da alıp gidiyor. Bütün şehirlerde bu böyle. Zaten Parkomat uygulaması da bu ihtiyaçtan doğdu. Allah nasip eder de 3 yıl sonra da görevimizde olursak, referandumdan başka çıkar yol yok. Yapılan referandum sonrasında Parkomat istenirse, kimsenin bir şey demeye şansı yok.”

Başkan Şahin ayrıca Gülsan Sanayi Sitesinin taşınması için taşınacak yerlerin hazır olması gerektiğini sözlerine ekledi.