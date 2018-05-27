Başkan Taşçı: "Herşey Samsunspor için"

Samsun ve Futbol Çalıştayı’nın, Samsunspor’un geleceğine ışık tutacağını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Her şey Samsunsporumuz’un yeniden o güçlü günlerine dönmesi ve şehrin markasına daha çok sahip çıkması için" dedi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın öncülüğünde, ünlü spor spikeri Erdoğan Arıkan’ın genel yönetiminde gerçekleştirilen ve iki gün süren Samsun ve Futbol Çalıştayı’nın ardından, elde edilen bilgi ve veriler, Samsunspor için bir yol haritası oluşturulmak üzere bir araya getirilerek, yeni yönetime teslim edilecek. 6 farklı masada konuları değerlendiren moderatörler, elde ettikleri sonuçları, çalıştay sonunda gerçekleştirilen toplantıda sözlü olarak paylaştı. Başkan Taşçı, çalıştaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, elde edilen sonuçlara dair bilgilendirmelerde bulunan Erdoğan Arıkan, Türkiye’de birçok spor kulübüne örnek olacak bir çalışmaya imza atıldığını kaydetti.

Başkan Taşçı: "Samsunspor’a yol haritası"

Yalı Kafe’de düzenlenen ve alanlarında uzman spor adamları, STK temsilcileri, gazeteciler ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen çalıştayın tamamlanmasının ardından bir konuşma yapan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Şehrimizin en önemli markası, Samsunspor’dur. Bu değerli markanın, son dönemlerde yaşadığı olumsuzluklar ve ardından küme düşmesi üzerine, sorunların tespiti ve çözüm önerileri noktasında bir çalıştay gerçekleştirmek istedik. Yönetim anlayışına, akademik ve profesyonel bir katkı sağlamak adına çıktığımız bu yolda, iki gün boyunca bilgi ve birikimlerinden yola çıkarak bizlere bir yol haritası hazırlayan tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. 6 farklı masada, her biri alanlarından uzmanlaşmış isimlerin, iki gün boyunca ortaya koydukları paylaşımlar, şimdi bir dosyada toplanıyor ve yönetimi devralacak isimlere teslim edilecek hale geliyor. Amacımız, Samsunsporun eski güçlü günlerine yeniden kavuşmasıdır. Bunu başarabilecek bir şehir yapısına sahibiz. Şimdi birlik olma ve Samsunspor ile yeniden güzel günlere kavuşma zamanıdır" dedi.

Arıkan: "6 farklı masa tek hedef"

Çalıştayın son derece verimli geçtiğini söyleyen spiker Erdoğan Arıkan, oluşturulan masalardan elde edilen verilerle ilgili açıklama yaparak, "Türkiye’de birçok futbol kulübünün de yakından takip ettiği Samsun ve Futbol Çalıştayı, başarıyla tamamlandı. Kulüp ve organizasyon yönetimi, finansal yönetim, kurumsallaşma, kadro mühendisliği, inovasyon ve spor pazarlaması ile iletişim ve medya alanlarında 6 farklı masa oluşturuldu. Samsunspor’un öncelikli eksiklerinin çözümü noktasında önemli bir bilgi havuzu oluşturuldu. Kurumsallaşma ana başlığı altında, misyon ve vizyon belirleme, kurumsal gelecek planlaması, etkin insan kaynakları ve proje yönetimi, kurumsal imaj çalışmaları ve taraftar ilişkilerinin güçlendirilmesi anlamında önemli çözümler oluşturuldu. İletişim ve medya masasında ise Samsunspor ile yerel ve ulusal medya arasındaki bağın güçlendirilmesi, iletişim alanlarının etkin şekilde kullanılması, bu çalışmaların Samsunsporu yakından takip eden medya mensupları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi ile Samsunspor Medya Merkezinin kurulması gibi önemli çözüm noktalarında buluşuldu" diye konuştu.

"Sabit kaynak önerileri"

Samsunspor’un geleceğine ışık tutacak tespitler ve önerilerin, bu çalıştayda elde edildiğini söyleyen Erdoğan Arıkan, "Kulüp yönetimi ve organizasyon yönetimi masasında sorunları ele alan akademisyenler ve spor adamları, 7+7 modeli uygulanarak bir yönetim oluşturulması gerektiği yönünde fikir birlikteliği yaptı. 7 kişilik üst yöneticiler misyon, vizyon ve kulüp politikasını belirlemekle görevlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, diğer 7 kişinin ise profesyonel isimlerden oluşması gerektiğini belirtti. Kulüp üyelik sisteminin yeniden revizesi, kulübe uygun şirketlendirme modelinin sağlanması gibi birçok önemli başlık, yine bu masada değerlendirildi. Finansal yönetim masasında ise öncelik, kulübün ivedilikle sabit kaynak oluşturması gerektiği yönünde oldu. Bu noktadan hareketle, sabit kaynak tespitleri yapıldı. Kısa, orta ve uzun vadede bütçe planlamaları yapılarak, borç durumuna dair röntgen çekildi. Bu önemli sorunların çözümüne dair, profesyonel ve akademik bir fikir birlikteliği oluşturuldu" şeklinde konuştu.

"Kurumsal ekip şart"

Çalıştaydaki en önemli masalardan bir tanesinin kadro mühendisliği olduğunu söyleyen Erdoğan Arıkan, bu masada, kulübe uygun futbol modelinin oluşturulması ve yetenek avcılığı gibi önemli başlıkların incelendiğini ifade etti. Arıkan, "Uygun futbol modelinin oluşturulması, yetenek avcılığı, transfer planlaması, alt yapı, oyuncu takip ve gelişim oluşturma, uygun teknik ekip seçimi, amatör külüplerle ilişkiler ve transfer piyasasına oyuncu sunma gibi önemli başlıklar, kadro mühendisliği masasındaki uzmanlar tarafından ele alındı. Buradan çıkan sonucun, Samsunsporun geleceği adına ciddi bir güç kaynağı olacağına inanıyorum. İnovasyon ve spor pazarlaması da bu anlamda çalıştayın önemli bilgi kaynaklarından birisi oldu. Bu önemli masadan çıkan sonuç, kulübün yönetimi noktasında oldu. Yenilenmenin ürünsel bazda değil, yönetim bazında olması ve kurumsal bir ekip oluşturarak, olası yönetim değişikliklerinde dahi bu ekip ile yapının güçlü kalması önceliğinde ortak bir akıl oluşturuldu. Bu doğrultuda Samsunspor markasının güçlendirilmesi için yapılması gerekenler, başlıklar halinde raporlaştırıldı" dedi.