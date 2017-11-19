Başkan Taşçı: "Sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

Atakum’un tamamında hayata geçirilen projelerin Atakum’un gelişimine ve marka kent olma yolundaki dönüşümüne yön verdiğini ifade eden Başkan Taşçı, hayata geçirilen her projeyi vatandaşların istek ve önerileri ile ortaya çıkan ortak aklın şekillendirdiğini söyledi. Başkan Taşçı ayrıca vatandaşların; öneri, talep, sorun ve şikayetlerine üst seviyede duyarlılık gösterdiklerini ifade etti.

"Hizmette ölçü memnuniyet"

Atakumlular ile sık sık bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Başkan Taşçı, "Çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Bizim hizmeti ne şekilde gerçekleştireceğimiz, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gerçekleşiyor. Halkımız hangi hizmeti ne şekilde almak istiyorsa, biz yol haritamızı o yönde şekillendiriyoruz. Yapılan işlerin büyüklüğünün ölçütü halk memnuniyetidir. Bunu biliyor, bu doğrultuda ilçemizin geleceğini şekillendiriyoruz. Aldığımız olumlu tepkiler de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

"Şikayetler de talepler kadar önemli"

Vatandaşların sadece öneri ve taleplerini dinlemek kadar belirtilen sorun ve şikayetlerin üzerine gitmenin de çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Taşçı, "Sürekli alandayız ve halkımızla ortak akıl düşüncesiyle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sadece önerilerini ya da taleplerine karşı değil, sorun ve şikayetlerinin en kısa sürece çözülmesine yönelik üst seviyede bir duyarlılık içerisindeyiz. Çözüm odaklı bir hizmet anlayışına sahibiz. Atakum ilçesi adına koyduğumuz hedefler ortada. İlçemizin mevcut yaşam kalitesini her gün bir seviye daha arttırmak gibi büyük bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzun bilincinde hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.