Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 13:39

Başkan Taşçı: “Ülkesine sevdalı çocuklar yetiştirmeliyiz”

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Ülkesine sevdalı, milletine bağlı çocuklar yetiştirmek hepimizin vazifesidir.

Başkan Taşçı: “Ülkesine sevdalı çocuklar yetiştirmeliyiz”

19 Eylül 2017 13:39

Bugünün çocukları, yarının yetişkinleri olacak” dedi.


Atakum Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl açılan ve bu yıl ikinci eğitim yılını gerçekleştirecek olan Atakum Belediyesi Şehit Polis Demet Sezen Kreşi ve Gündüz Bakımevinde, yeni dönem heyecanı yaşandı. Kreşteki ilk günlerinde minikleri yalnız bırakmayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Çocuklarımızın daha güzel yarınlarda yaşaması için, üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.


Atakum Belediyesi Şehit Polis Demet Sezen Kreşi ve Gündüz Bakımevi, yeni eğitim yılına gerçekleştirilen törenle başladı. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın yanı sıra öğrenci velilerinin de katıldığı törende, minikler büyük heyecan yaşadı. Yaptığı konuşmada çocuklara verdikleri önem ve değerden bahseden Başkan Taşçı, “Adını 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Demet Sezen’den alan ve bu yıl ikinci dönemde kapılarını miniklere açan Atakum Belediyesi Şehit Polis Demet Sezen Kreşi ve Gündüz Bakımevi, belediyemizin hem çocuklar hem de aileler için hayata geçirdiği önemli bir projedir. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim hayatlarını sürdürebilmesi, gelecek adına son derece önemlidir. Bu anlamda Atakum Belediyesi olarak okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi noktasında 3 Milyon TL’lik bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdik. Eğitime destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



Velilere uyarı


Atakum Belediyesi Şehit Polis Demet Sezen Kreşi ve Gündüz Bakımevinde bir yıl geçirecek olan miniklerle sohbet eden ve çeşitli hediyeler veren Başkan Taşçı, velilere de uyarıda bulunarak, “Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Bu anlamda ailelere de büyük görev düşüyor. Zira en önemli okul evdir. Ülkesine sevdalı, milletine bağlı çocuklar yetiştirmek hepimizin vazifesidir. Bugünün çocukları, yarının yetişkinleri olacak. Şehrimizi, ülkemizi yönetecek olanlar da onlar olacak. Bunun bilincinde olmak lazım. Bu bilinçten hareketle biz Atakum Belediyesi olarak, çocuklarımızın sosyal, kültürel ve eğitim odaklı gelişimi için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç