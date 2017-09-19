Başkan Taşçı: “Ülkesine sevdalı çocuklar yetiştirmeliyiz”

Bugünün çocukları, yarının yetişkinleri olacak” dedi.

Atakum Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl açılan ve bu yıl ikinci eğitim yılını gerçekleştirecek olan Atakum Belediyesi Şehit Polis Demet Sezen Kreşi ve Gündüz Bakımevinde, yeni dönem heyecanı yaşandı. Kreşteki ilk günlerinde minikleri yalnız bırakmayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Çocuklarımızın daha güzel yarınlarda yaşaması için, üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Atakum Belediyesi Şehit Polis Demet Sezen Kreşi ve Gündüz Bakımevi, yeni eğitim yılına gerçekleştirilen törenle başladı. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın yanı sıra öğrenci velilerinin de katıldığı törende, minikler büyük heyecan yaşadı. Yaptığı konuşmada çocuklara verdikleri önem ve değerden bahseden Başkan Taşçı, “Adını 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Demet Sezen’den alan ve bu yıl ikinci dönemde kapılarını miniklere açan Atakum Belediyesi Şehit Polis Demet Sezen Kreşi ve Gündüz Bakımevi, belediyemizin hem çocuklar hem de aileler için hayata geçirdiği önemli bir projedir. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim hayatlarını sürdürebilmesi, gelecek adına son derece önemlidir. Bu anlamda Atakum Belediyesi olarak okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi noktasında 3 Milyon TL’lik bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdik. Eğitime destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Velilere uyarı

Atakum Belediyesi Şehit Polis Demet Sezen Kreşi ve Gündüz Bakımevinde bir yıl geçirecek olan miniklerle sohbet eden ve çeşitli hediyeler veren Başkan Taşçı, velilere de uyarıda bulunarak, “Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Bu anlamda ailelere de büyük görev düşüyor. Zira en önemli okul evdir. Ülkesine sevdalı, milletine bağlı çocuklar yetiştirmek hepimizin vazifesidir. Bugünün çocukları, yarının yetişkinleri olacak. Şehrimizi, ülkemizi yönetecek olanlar da onlar olacak. Bunun bilincinde olmak lazım. Bu bilinçten hareketle biz Atakum Belediyesi olarak, çocuklarımızın sosyal, kültürel ve eğitim odaklı gelişimi için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.