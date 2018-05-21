Başkan Togar: “24 Haziran seçimleri çok önemli”

Seçimlere bir ay gibi kısa bir süre kaldı ve hepimize çok büyük görevler düşüyor” dedi.

Başkan Hasan Togar, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Tekkeköy İlçe Teşkilatında çeşitli kademelerde görev yapan, emeği geçen AK gönüllülerle iftarda bir araya geldi. AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar Tekkeköy AK Parti teşkilatında başta başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği, meclis üyeliği gibi çeşitli kademelerde görev yapan gönül birlikteliği ile çalışan emek harcayan AK Partililerle iftar yemeğinde bir araya gelen Başkan Togar ile AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, misafirlerini kapıda tek tek karşıladılar.

"AK Parti büyük bir ailedir"

AK Partinin büyük bir aile olduğuna dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bu akşam bir ferdi olmaktan onur ve gurur duyduğum AK Parti ailesiyle aynı sofra etrafında oruçlarımızı açtık. Bugün bu salonu dolduranlar partimizin kuruluşundan bugüne kadar emek harcayan ve halen davamızın peşinden koşturan sizlerle gurur duyuyorum. AK Partinin başa geldiği 2002 yılından itibaren ülkemizdeki değişimi ve gelişimi herkes çok iyi biliyor. Özellikle geçmiş ile bir kıyaslama yaptığımızda ülkemizde eğitim, kültür, sağlık, ulaşım, bilim, teknoloji gibi daha birçok alandaki gelişim ve değişim ortada. Artık Türkiye her alanda Avrupa ile yarışır duruma geldi. Bu gelişim ve değişim dünya lideri Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile başladı. Bugün ülkemiz çok önemli bir süreçten geçiyor. Tüm şer odakları ülkemizin gelişmesini büyümesini durdurmak için içte ve dışta şer cephesi oluşturdular” diye konuştu.

"24 Haziran seçimleri çok önemli"

Seçimlere bir ay gibi kısa süre kaldığını yineleyen Başkan Togar, “Önümüzdeki süreçte 24 Haziran seçimleri ülkemiz ve yaşadığımız coğrafya için çok önemli bir yere sahip. Seçimlere bir ay gibi kısa bir süre kaldı ve hepimize çok büyük görevler düşüyor. Kapı kapı dolaşarak 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz için ne kadar önemli olduğunu, iç ve dış tehdit unsurları ile şer odaklarına karşı güçlü olmamız gerektiğini tekrar tekrar anlatmalıyız. Ülkemiz ve liderimiz üzerinde oynanmak istenen kirli oyunlara dur demek ve daha güçlü bir Türkiye için üzerimize düşenleri yapacağımıza inancımız tamdır. Hepinize bizlerin davetini kırmayıp buraya teşrif ettiğiniz ve bizlerle aynı sofrada oruçlarınızı açtığınız için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Programa Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar’ın yanı sıra partide başkanlık görevi yürütmüş olan önceki dönem ilçe başkanları, kuruluşundan bugüne kadar partinin çeşitli kademelerinde görev yapanlar, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile teşkilat üyeleri katıldı.