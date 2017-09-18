Başkan Togar, öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu

İlköğretim haftası kapsamında öğrencilerin okul heyecanını paylaşmaya çalıştıklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerimizle birlikte bizlerde okulların açılmasının tatlı telaşını ve heyecanını yaşıyoruz. Okullarımız, caddelerimiz, sokaklarımız öğrencilerimizin sesleriyle renklendi. Yaz tatilinin ardından yeni bir eğitim dönemine başlayan öğrencilerimizin yanında özellikle okul hayatına ilk defa merhaba diyen öğrencilerimiz ve onlar kadar heyecanlı olan velilerimiz okulları doldurdu. Bizde okulların açıldığı bu ilk günde okullarımızı ziyaret ederek öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarı dileklerimizi ilettik. Ayrıca yeni okula başlayan öğrencilerimizi de sınıflarında ziyaret edip onlarla birlikte aynı duyguları paylaştık. Bugün bu sıralarda oturan evlatlarımız yarın ülkemizin dört bir yanında önemli görevler alacak. Evlatlarımızın gözlerindeki ışık yarınlarımızın daha aydınlık ve daha güzel olacağının en büyük kanıtıdır. Eğitim için her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda okulların tadilatı, bakımı, onarımı, boyası, peyzajı, bahçelerini yapımı ve yıkanması gibi işlemlerimizi tamamladık. Yine bu yıl geçen yıllarda olduğu gibi öğrencilerimize kırtasiye ve okul önlüğü gibi okul ihtiyaçlarının gidereceğiz. Geleceğe yapılan yatırım eğitimden geçer. Biz de bu felsefeyle hareket ederek eğitimi önceliğimiz olarak ön saflarda tutuyoruz. Rabbim bizlere okuyan, bilen, öğrenen ve öğreten yarınlarına sahip çıkacak milli ve manevi değerler ile donatılan bir nesil yetiştirmemizi nasip etsin. Yeni Eğitim Öğretim yılında tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar dilerim” dedi.