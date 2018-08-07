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07 Ağustos 2018 15:59

Başkan Tok: “İlkadım’da daha yapacak işimiz var”

Saathane Meydanı Asmaaltı’nda esnaflarla buluşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım’ın 2023 vizyonunu anlatarak, “İlkadım’da daha yapacak çok işimiz var” dedi.

Başkan Tok: “İlkadım’da daha yapacak işimiz var”

07 Ağustos 2018 15:59


İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Saathane Meydanında Asmaaltı’nda gerçekleştirilen toplantıda İlkadım’ın 2023 vizyonunu anlattı.



İlkadım’a yeni vizyon projeler


İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kahvaltı programında vatandaşlarla sohbet ederek 2023 projelerinin şekillendiğini vurguladı. Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık’ın vatandaşları selamlama konuşmasının ardından söz alan Başkan Tok, 4,5 yıllık hizmet ve projeleri halkın beklentileri ve ihtiyaçlara göre şekillendirdiklerini belirterek, “İlkadım’da yapılacak daha çok işimiz var. İlkadımlı hemşehrilerimiz hizmetin en iyisini hak ediyor. Bu samimi duygular ile 4,5 yılda 20 yılda yapılan projelerden 5 kat daha fazla dev projeye imza attık. Bu projelerimizi ilçemizi modern bir kent haline getirecek her alandan ihtiyaçları temel alarak şekillendirdik. Bundan sonraki dönemde de bu gün olduğu gibi hemşehrilerimizle istişare halinde ortak aklı kullanarak İlkadım’ın geleceğini çiziyoruz. 2023 vizyonumuzla ve yeni projelerimizle İlkadım güzelleşerek gelişmeye devam edecek” diye konuştu.




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