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21 Kasım 2017 10:52

Başkan Yılmaz: “Cumhurbaşkanımız belediyeciliğin üstadı”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Belediye Başkanları ile İstişare Toplantısı’nda meslektaşları ile bir araya geldi.

Başkan Yılmaz: “Cumhurbaşkanımız belediyeciliğin üstadı”

21 Kasım 2017 10:52


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyeciliğin üstadı olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Türkiye’nin gelişmesinde en büyük etken AK Parti kadrolarıdır. Bizler de bu partinin neferleri olarak kentimizde belediyecilik adına kalıcı eserler bırakmaya özen gösteriyoruz. Partimizin başında belediyeciliğin üstadı olan Cumhurbaşkanımızın olması ülke için büyük bir şanstır. Rabbim ona uzun ömürler versin” dedi.


AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya’nın organize ettiği ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Belediye Başkanları ile İstişare Toplantısı’na AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile 30 il ve 18 büyükşehir belediye başkanı katıldı.




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