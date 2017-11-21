Başkan Yılmaz: “Cumhurbaşkanımız belediyeciliğin üstadı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyeciliğin üstadı olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Türkiye’nin gelişmesinde en büyük etken AK Parti kadrolarıdır. Bizler de bu partinin neferleri olarak kentimizde belediyecilik adına kalıcı eserler bırakmaya özen gösteriyoruz. Partimizin başında belediyeciliğin üstadı olan Cumhurbaşkanımızın olması ülke için büyük bir şanstır. Rabbim ona uzun ömürler versin” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya’nın organize ettiği ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Belediye Başkanları ile İstişare Toplantısı’na AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile 30 il ve 18 büyükşehir belediye başkanı katıldı.