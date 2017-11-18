Başkan Yılmaz personelini acı gününde yalnız bırakmadı

Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle uzun süredir tedavi gören ve dün akşam saatlerinde vefat eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı personeli ve aynı zamanda Anakentspor Voleybol Şube Sorumlusu Yılmaz Kara’nın babası Ömer Kara, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile Rasathane Camisi’nden son yolculuğuna uğurlandı. Personeli Kara’yı yalnız bırakmayan Başkan Yılmaz da cenazeye katılarak acıya ortak oldu.

Duaların edilmesiyle sona eren cenaze namazının ardından, Ömer Kara Derecik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok da katıldı.