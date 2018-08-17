Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan zihni Şahin yaptığı açıklamalarda, “Partimizin 6. olağan büyük kongresini gerçekleştiriyoruz. Kongremizin ülkemize, milletimize, Samsunumuza ve tüm mazlumlara hayırlı olmasını yüce Allah’tan diliyorum. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızda önceliğimiz halkımızın yararına olacak kararlar vermektir. Önümüze gelen konularda ve planladığımız çalışmalarda bunu esas alıyoruz. Hedefimiz Samsunumuzu 2023 yılına tam olarak hazırlamaktır” dedi.

Milletimiz ezip geçti

Başkan Zihni Şahin yaptığı açıklamalarda şu görüşlere yer verdi: “Türkiye siyasi, terör ve ekonomik saldırılar altındadır. Yıllardır Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partimiz ile tüm kadrolarımıza sistemli saldırılar yapılmaktadır. Bu saldırıların hedefi Türkiye ve milletimizdir. Partimizin kapatılmak istenmesi, Gezi olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz ihaneti, terör saldırıları ve son olarak da dolar üzerinden ekonomik saldırı aynı amaçlıdır. Aziz milletimiz bu saldırıların tamamını püskürmüş ve ezip geçmiştir. Milletimize teşekkür ediyoruz. Partimizin 6. olağan büyük kongresinin ülkemize, milletimize, ilam âlemine ve tüm mazlumlara hayırlı olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

“Samsunumuzu 2023 yılına hazırlıyoruz”

Belediye Başkanı Zihni Şahin açıklamalarına şöyle devam etti: “Biz planladığımız tüm hizmetler ile önümüze gelen her konuda halkımızın yararını esas alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef 2023 yılıdır. Biz bu yolda ilerliyoruz. Hedefimiz Samsunumuzu 2023 yılına tam olarak hazırlamaktır. Biz önümüze bakıyoruz. Samsunumuzu daha çok ileriye taşımak istiyoruz. Günlük ve rutin işlerimiz devam ediyor. Ama vizyonumuz 50 ve 100 yıllık planlamalardır. TEDES konusunda halkımızın zararına bir şey olmasına izin vermeyeceğimizi açıkladık. Samsunsporumuzun başarısı için ne gerekiyorsa yapılması konusunda camiamız ile bir ve beraberiz. Samsunumuz için tarım ve turizm şehri olma hedeflerimizin olduğunu açıkladık. Bilimsel çalışmalar başlattık. Samsunumuza tarım Teknoparkı kuruyoruz. Tarım rekoltemizi, ihracatımızı, üreticilerimizin kazancını artıracağız. Daha çok yatırım ve üretim için Samsunumuz sorunsuz bir şehir haline gelecek ve istihdamı artıracağız. Parkamot uygulamasını incelettiğimi ve bu konuda bir maliyetin olduğunu açıkladım. Halkımızın ve Samsunumuzun yararına ne olacaksa bunda maliyet hesabı içerisinde de olmam. Onun gereğini yaparım. Trafiğimizi rahatlatmak ve otopark sorununun çözmek için 2 adet katlı oto park yapacağız. Akıllı ulaşım sistemlerini Samsunumuza kazandıracağız. İlçelerimizde tüm hızıyla beton yol, baskı beton kaldırım, çevre düzenlemeleri, içme suyu ve arıtma tesislerimiz ile ilgili çok önemli çalışmalarımız ve yatırımlarımız aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın ilimizi ziyaretinde ifade ettiği Millet Bahçesi için üzerimize düşeni yapacağız. Kentsel dönüşüm ile Samsunumuzu yenileceğiz. Gülsan Sanayi Esnafımızı asla mağdur etmeyeceğimizi ilk gün açıkladım. Bu konuda esnafımızla, odamızla bir ve beraberiz. Ayrıca kısa bir süre sonra bilim merkezimizin temel atma törenini yapacağız.”

“100 yılları Allah’ın izniyle birlikte kutlayacağız”

Başkan Zihni Şahin açıklamalarında şunları söyledi:

“Her çalışmamızda milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanımız, ilçe başkanlarımız kısacası siyasi irademiz ile birlikteyiz. Uyum ve koordine içinde çalışıyoruz. Toplumumuzun her kesimiyle istişare içindeyiz. Ortak akıl ve kolektif vizyonu esas alıyoruz. Sevgiyle birlikte yürüyecek birlikte başaracağız. 19 Mayıs 1919 Büyük Önder Atatürkümüzün Samsun’a çıktığı ve Kurtuluş Savaşımızı başlattığı tarihtir. 19 Mayıs 2019 da bu tarihi günün 100.yılını kutlayacağız. 2023 ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yıldır. Allah’ın izniyle 100. yılları Samsunlu hemşehrilerimle birlikte muhteşem bir duygu ve atılımlar içinde kutlayacağız.”

“Amerikan mallarını boykot ediyoruz”

Amerikan mallarını boykot ettiklerini belirten Şahin açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Amerikan emperyalizmi ve Haçlı zihniyetinin ekonomik saldırılarına karşı Amerika’nın elektronik ürünlerine karşı boykot başlattık. Bunu kamuoyumuz ile paylaştık. Yerli malı tüketiminin önemini bir kez daha vurguladık. Samsunlu hemşerilerimizin destekleri için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar her saldırıyı milletimizle beraber ezdik geçtik. Tanka, uçağa kafa tutan milletimizin karşısında ne dolar ne kur ne de yaptırımlar durabilir. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Biz birlikte başardık.”