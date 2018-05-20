Beyin ölümü gerçekleşen hasta organlarıyla 4 kişiye umut oldu

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi edilen Şenol Çakır’ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hastane yetkilileri, organlarının bağışlanması için Çakır’ın ailesiyle iletişime geçti. Ailesi tarafından organların bağışlanması üzerine Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu ve organ nakil ekibi tarafından alınan Çakır’ın bir böbreği Trabzon’da, bir böbreği Erzurum’da, 2 korneası da Samsun’da iki hastaya nakledildi.

Organ nakli hakkında bilgi veren Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, duyarlı davranışları için Çakır’ın ailesine teşekkür etti. Türkiye’de binlerce hastanın organ beklediğini belirten Kazak, bu konuda insanların duyarlı olması gerektiğini söyledi.