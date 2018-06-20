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20 Haziran 2018 17:49

Bilgin: “Samsun Erdoğan’ın yanında”

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin, Samsunluların 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin yanında yer alacağını söyledi.

Bilgin: “Samsun Erdoğan’ın yanında”

20 Haziran 2018 17:49


24 Haziran seçimlerine çok kısa bir süre kala seçim çalışmalarını sürdüren Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin, Tekkeköy ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Kutlukent esnafını tek tek gezen Bilgin, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye destek isteyen Bilgin, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye’nin güçlü, etkin ve demokratik bir yönetime kavuşacağını belirten Bilgin, "24 Haziran seçimleri Türkiye için dönüm noktasıdır. 24 Haziran seçimleri, Türkiye’nin gelecek 100 yıl içerisinde çok olumlu etkiler oluşturacak bir seçim olacaktır. Türkiye, bu zamana kadar yakaladığı kalkınma hızını katlayarak yoluna devam edecektir. Bizler, ’Yıkacağız, yaptırmayacağız, kapatacağız, iptal edeceğiz, eskiye döneceğiz’ diyenlere inat, Türkiye’yi nasıl daha fazla büyütebilirizin derdindeyiz. İnanıyorum ki, Samsunlu hemşehrilerimiz 24 Haziran’da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin yanında yer alacaktır" dedi.




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