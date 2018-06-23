Boğulma tehlikesi geçiren liseli kurtarılamadı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Çatalçam Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş Enes Kol, Mahmut Anıl Öztürk ve Gencebay Tokatlı serinlemek için birlikte denize girdi. Arkadaşlar bir müddet yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Gençlere ilk müdahaleyi Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK-1 ekipleri yaptı. Mahmut Anıl Öztürk ve Gencebay Tokatlı dalgıçlar tarafından kurtarılırken, suda kaybolan Enes Kol ise 5 dakikalık çalışma sonucunda kayaların dibinden bulundu.

3 arkadaş 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yeşilkent Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Enes Kol ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.