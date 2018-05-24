Borsa MYO kep attı

6 ayrı bölümde 2 binin üzerinde öğrenci

Çarşamba Adapark alanında düzenlenen mezuniyet töreni, bu yıl mezun olan yüksekokulun 6 ayrı bölümünden 630 öğrencinin marşlarla alana girişiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir yaptı. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı mezuniyet törenine katılanları selamlayan Aydemir, 2002 yılında 240 öğrenci ile iki bölümde eğitim öğretimine başlayan okulun bugün 6 ayrı bölümde 2 binin üzerinde kişinin eğitim-öğretim gördüğü bir yüksekokul haline geldiğini açıkladı.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Yüksekokul Müdürü Aydemir, “Sevgili öğrenciler, ülkemizin kalkınabilmesi için ara eleman ihtiyacımızı karşılayan yüksekokulumuzdan derslerini başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazandınız. Sizlere gelecek hayatlarınızda başarılar diliyor, sizleri ve ailelerinizi kutluyorum” diye konuştu.

Önce iyi insan

Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney törendeki konuşmasında ilk önce ailelere seslenerek, “Değerli aileler, sevincinizi paylaşıyoruz” dedi. Devletin üniversiteler için büyük para harcadığının altını çizdikten sonra öğrencilere dönen Güney, “Değerli gençlerimiz sizlerden ilk önce beklentimiz topluma faydalı olmak için hangi işte olursanız olsun iyi insan olun. Önce beşeri sermayemizi güçlendireceğiz. Mezun olan kardeşlerimiz hepinize başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

2017–2018 eğitim-öğretim yılında, OMÜ Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulunda; Bilgisayar Teknolojileri Bölümünden Gökhan Çavuş okul birincisi, aynı bölümden Metin Yıldırım okul ikincisi, Muhasebe ve Vergi Bölümünden Nazlı Altınkaynak’ın ise okul üçüncüsü oldukları açıklandı. Okul sonunda başarıları ile dereceye giren ilk üç öğrenciyi de Çarşamba Ticaret Borsası altın ile ödüllendirdi. Öğrencilere hediyelerini Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan ve Genel Sekreter Eftal Yetimoğlu takdim etti. Öğrenciler diplomalarını da protokol üyelerinin ellerinden aldılar. Programın sonunda öğrenciler hep birlikte geleneksel olarak kep attılar.

Mezuniyet törenine; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Çarşamba Belediye Başkan Vekili Fahri Dalgıç, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, öğretim görevlileri, Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman ve davetliler ve aileler katıldı.