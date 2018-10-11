Eğitim-Bir-Sen 19 Mayıs Temsilciliği Olağan Genel Kurulu'nda Fikret Bostan güven tazeledi.

Eğitim Bir-Sen şube salonunda gerçekleştirilen ve 103 oy ile yeniden seçilen Fikret Bostan, kendisine ve ekibine destek olan herkese teşekkür etti.

Sendika seçimlerinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Fikret Bostan yaptığı açıklamada, "İlçemizde gerçekleştirdiğimiz yönetim ve şube delege seçimi ile ilgili alanda çalışan teşkilatımızın her kademesindeki dava arkadaşlarımız yönetim asil, yedek, kadın komisyonlarımız, delege adaylarımız sendikamızın birliğine dirliğine katkı sunmuşlardır. Her birisine yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İki adayın yarıştığı seçimlerde Fikret Bostan 103, Davut Yaman 66 oy aldı. 2 oy da geçersiz sayıldı.

Yönetim ise Fikret Bostan, Ömer Cerrahoğlu, Bilal Erdoğan, İrfan Aydın, Yasin Aydın, Recep Yılmaz ve Fikret Yediyıldız'dan oluştu.