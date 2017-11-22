Programın açılış konuşmasını yapan 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, “Son zamanlarda madde bağımlılığı sigara alkol önemli bir sorun. Büyük Değişimler Küçük Bir Dokunuşla Başlar sloganıyla yola çıkan Yeşilay öğretmenlerden başlayarak bu bilinçlenmenin kelebek etkisiyle yayılmasını, öğrencinin bağımlılıklardan uzak durmak için bilinçlenmesini hedefliyor. Veliler, sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenler, okul müdürlerinden, etkin bir mücadele yapılıyor siz öğrenciler yarının büyükleri olarak bununla ilgili etkin bir mücadele edeceksiniz, sizlere güvenim bu konuda sonsuzdur” dedi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Serkan Eroğlu ise, “Madde bağımlılığının nasıl bir illet olduğunu gençlerimize seminer vererek, göstermiş oluyoruz. Yeşilay, gençliği tehdit eden bağımlılıklara karşı çaba sarf ettiğini görüyoruz. Bu proje ile 20 milyon öğrenci bağımlılıklara karşı bilinçlendiriliyor” şeklinde konuştu.

Sunuculuğunu Hamidiye İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Şeyma Kabataş’ın yaptığı program Mümin Argun ve Cihan Güneş tarafından yapılan bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitim sunumu ile son buldu.

Programa 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Tekelier, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Akdoğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Mustafa Serkan Eroğlu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, Şube Müdürleri Caner Can Koç, Osman Demirpençe, okul Müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.