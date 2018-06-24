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24 Haziran 2018 16:22

Çalıntı motosikletle gezen gençler polisten kaçamadı

Samsun’un Bafra ilçesinde motosiklet çaldıkları iddia edilen şahıslar polisten kaçamadı.

Çalıntı motosikletle gezen gençler polisten kaçamadı

24 Haziran 2018 16:22

Kovalama sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 15 yaşındaki A.D.’nin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.


Yapılan seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi için güvenlik tedbirlerini arttıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro devriye ekipleri şüpheli bir motosikleti durdurmak istedi. Polisin ’dur’ emrine uymayıp kaçan motosiklette bulunan C.D.(20) ve H.D(21) Mevlana Mahallesi Aynalı Sokak’ta kullandıkları motosikleti saklayarak yaya olarak kaçtılar. Sakladıkları yerde motosikleti bulan Asayiş Büro ve Trafik Büro ekipleri motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Motosikleti saklayarak kaçan şüpheliler polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar motosikleti 15 yaşındaki A.D.’den gezmek için aldıklarını iddia etmeleri üzere çalışma başlatan Asayiş Büro ekipleri kısa sürede A.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.D.’nin üzerinde yapılan aramada 0.50 gram bonzai ele geçirildi. 15 yaşındaki A.D’nin hırsızlık suçundan 3 yıl ceza aldığı ve Ankara’da açık cezaevinden izine geldikten sonra dönmediği için hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.


Gözaltına alınan 3 kişinin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.




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