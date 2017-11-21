Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 18:43

Camide namaz kılarken fenalaştı

Samsun’da camide namaz kılarken fenalaşan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Camide namaz kılarken fenalaştı

21 Kasım 2017 18:43


Olay, İlkadım ilçesindeki Site Camisi’nde akşam namazı sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam namazında kılarken fenalaşan Iraklı bir şahıs baygınlık geçirerek yere yığıldı. O sırada bazı vatandaşlar namazlarını kılarken, namazını bitiren vatandaşlar ise fenalaşan kişiye yardım etmeye çalıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, baygınlık geçiren şahsı ambulansa taşıdı.


Olay anında camide müezzinlik yapan Aydın Karmil, “Akşam namazının sünnetini kılarken baygınlık geçirdi ve yere yığıldı. Mesafe olarak bana biraz uzaktı. Cemaat başına gelerek yardım etmeye çalıştı. Biz de 112 Acil Servisi aradık. Iraklı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Arapça konuşuyordu. Tanıyan bir arkadaşı da öyle dedi. Durumu iyi gibiydi ama inceden bir terlemesi vardı” dedi.


Olayı gören diğer cemaat de yere düşen kişinin namaz kılarken bayıldığını söyledi.


Kriz geçiren ve adı henüz öğrenilemeyen şahıs, 112 Acil Servis ambulansı ile alınarak Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    11°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    9°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç