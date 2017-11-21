Camide namaz kılarken fenalaştı

Olay, İlkadım ilçesindeki Site Camisi’nde akşam namazı sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam namazında kılarken fenalaşan Iraklı bir şahıs baygınlık geçirerek yere yığıldı. O sırada bazı vatandaşlar namazlarını kılarken, namazını bitiren vatandaşlar ise fenalaşan kişiye yardım etmeye çalıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, baygınlık geçiren şahsı ambulansa taşıdı.

Olay anında camide müezzinlik yapan Aydın Karmil, “Akşam namazının sünnetini kılarken baygınlık geçirdi ve yere yığıldı. Mesafe olarak bana biraz uzaktı. Cemaat başına gelerek yardım etmeye çalıştı. Biz de 112 Acil Servisi aradık. Iraklı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Arapça konuşuyordu. Tanıyan bir arkadaşı da öyle dedi. Durumu iyi gibiydi ama inceden bir terlemesi vardı” dedi.

Olayı gören diğer cemaat de yere düşen kişinin namaz kılarken bayıldığını söyledi.

Kriz geçiren ve adı henüz öğrenilemeyen şahıs, 112 Acil Servis ambulansı ile alınarak Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.