Çay ocakları açık ama çay satmıyorlar

Ramazan ayında birçok esnaf, lokanta, kahvehane, çay ocağı, pastane gibi yerler faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan tarihi Saathane Meydanı civarındaki çay ocaklarında dükkanlar açık olmasına rağmen çay satışı yapılmıyor. Oruçlu olan vatandaşlar, çay ocaklarına oturup, gazete okuyup, televizyon izleyip iftar saatini bekliyor. Çay ocağı sahipleri Ramazan dolayısıyla ocağını iftardan önce yakmıyor.

30 yıldır çay ocağı işlettiğini ifade eden 60 yaşındaki Nejdet Altınkaya, “Vatandaşlar oruçlu olmalarına rağmen camiye gitmek için ya da işlerini görmek için çarşıya iniyorlar. Bizler de vatandaşlar mağdur olmasın diye çay satışı yapmamamıza rağmen dükkanlarımızı açıyoruz. Vatandaşlar buraya gelir bulmaca çözer, dinlenir ve evlerine giderler. Burada çay satışı iftardan sonra başlıyor. İftarda başlayan çay satışları sabah ezanına kadar devam ediyor” dedi.

İş arasında dinlenmek için çay ocağına geldiğini belirten Tevfik Uzun “Ramazan’da dükkanları açık olması ama çay satışının olmaması gayet güzel bir uygulama. Oruç tutan var tutmayan var. Herkesin birbirine saygılı olması gerekiyor. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Müslümanlığın kanıtlarından bir tanesi de budur. Biz öğlen saatlerinde çay ocaklarına gelerek dinleniyoruz. Namaz vaktini bekliyoruz. Bu uygulamanın başka yerlere de örnek olmasını diliyorum. Açık olan çay ocakları ve yemek yerleri var. Buraların da bana göre daha gözden uzak olması gerekir” diye konuştu.

Diğer çay ocağı sahipleri ve vatandaşlar da Ramazan ayında herkesin birbirine saygı göstermesi gerektiğinde hemfikir oldular. Samsun’da özellikle emekli vatandaşlar, çay satılmayan bu çay ocaklarına gelerek sohbet ediyor ve iftar saatini bekliyor.