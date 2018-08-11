Bu milletin tarihine bir baksınlar. Bu ekonomik savaş da boşa çıkacaktır" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Samsun Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinde ekonomi ve çevre ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Projelerimize aynı hız ve kararlılıkla devam edeceğiz"

Projelerin aynı hız ve kararlılıkla hayata geçirileceğini ifade eden Bakan Murat Kurum, "Ekonomik savaşın içerisinde olanlara Samsun’dan sesleniyorum. Bu milletin tarihine bir baksınlar. Bu millet tarihinde neler yapmış, en zor günlerde nasıl beraber olmuş, nasıl mücadele etmiş? Bunlara bir baksınlar ve ona göre hareket etsinler. Biz, zor günlerimizde hep bir ve beraber olarak hareket ettik. Bunu en son da 15 Temmuz gecesinde gösterdik. Dolayısıyla bu ekonomik savaş da boşa çıkacaktır. Biz güçlü bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ve liderliğinde 100 günlük eylem planımızdaki icraatları hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bunu bütün milletimiz bilsin. Projelerimize aynı hız ve kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kentsel dönüşüm kararları bugün alınacak"

Samsun’da kentsel dönüşüm alanlarında da incelemelerde bulunacağının altını çizen Murat Kurum, "Samsun İlkadım, sağlık ve spor kenti. Aynı zamanda da bir turizm kenti. 9 tane de mavi bayraklı plaj bulunuyor. Atık noktasında da denize sıfır atık bırakılıyor. 100 günlük eylem planımız içerisinde Kızılırmak Deltası’nın UNESCO dünya mirası olması konusunda çalışmalarımız var. Bu deltayı UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne sokmak istiyoruz. Toplu Konut Dairesi Başkanlığı, Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzce yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları vardı. Bunları da inceleyeceğiz. İlkadım ve Canik ilçesindeki sıkıntılı mahallelerle ilgili kararları alacağız. Ayrıca şehrin içerisinde kalmış birçok sanayi sitemiz var. Bu sitelerimizi de yine şehre zarar vermeyecek alanlarda yeni sanayi alanları oluşturarak kararları vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Millet Bahçesi projelendiriliyor"

Eski stadyumun yerine yapılacak Millet Parkı’nın yerel seçimlere kadar hızlanacağını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Samsun, Karadeniz’deki tek golf sahasına sahip. Yaklaşık 800 dönüm bir alana sahip. Çok başaralı bir proje. Bunlara yenilerini eklememiz gerekiyor. Eski 19 Mayıs Stadyumu, Millet Bahçesi olarak projelendiriliyor. Yıkımını başlanacak. Vali bey bu süreci yürütecek. Burayı da yerel seçimler öncesinde hızlı çalışmalarımız devam ediyor. Tüm resmi kurumlarda sıfır atık projesi yürütüyoruz. Bu projeyi de Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanım liderliğinde yürütüyoruz. 100 günlük eylem planı çerçevesinde bunu da yaygınlaştıracağız. Bu konuda Samsun’da şanslıyız. Samsun çevreye çok duyarlı bir şehir. İnşallah bu anlayışı daha da üst noktalara çıkartacağız. Bu projelerin kararlarını bugün verip işlerimize hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Eski 19 Mayıs Stadyumu ile alakalı bir yapı mı olur bir tribünün bir parçası mı olur. Onu da projede dikkate almaya çalışacağız."

Bakan Kurum’a Samsun ziyaretinde Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman eşlik etti.