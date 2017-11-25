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25 Kasım 2017 12:06

Çocuk ürolojisine dair her şey bu kursta anlatıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) ve Pediatri Üroloji Derneği(PEDURO) işbirliği ile düzenlenen, "Çocuk Ürolojisi Genitoüriner Cerrahi Kursu"nda çocuk ürolojisine dair pek çok konu ve güncel gelişmeler anlatıldı.

Çocuk ürolojisine dair her şey bu kursta anlatıldı

25 Kasım 2017 12:06


Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenlerin ve uzmanların katıldığı kursun başkanlığını OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ünal Bıçakcı yaptı. OMÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonunda yapılan "Çocuk Ürolojisi Genitoüriner Cerrahi Kursu" Samsun’da ilk kez düzenlendi.


Kursun başarıyla tamamlandığını belirten Doç. Dr. Ünal Bıçakcı, "Kursiyerlerimizin interaktif olarak bu kurstan çok yararlandığını düşünüyoruz. Çocuk ürolojisinin temel etkinlikleri burada anlatıldı. Kursun içerikleri arasında; çocuk ürolojisinde görüntüleme, çocuklarda böbrek taşları, idrar yolu enfeksiyonları, idrar geri kaçakları, inmemiş testis, peygamber sünneti (hipospadiyas), varikosel, ürolojik aciller, doğumsal anormallikler gibi geniş bir alan bulunmaktadır. Çocuklar hastalar yetişkinlere göre daha hassas. Çocuklara daha hassas yaklaşılması gerekiyor. Kursta, bu konudaki tecrübelerimizi de genç arkadaşlarımıza aktarıyoruz. Tabii bu noktada ailelerin de dikkatli olması gerekir. Çocuk ürolojisinin bir çok konusu var. Ailelerin, çocuklarında dışarıdan görülebilen bir sorunu fark ettiğinde ve idrar enfeksiyonlarında mutlaka çocuk üroloğu ve çocuk cerrahlarına başvurmaları gerekir" dedi.


"Çocuk Ürolojisi Genitoüriner Cerrahi Kursu"na eğitmen olarak; Doç. Dr. Ünal Bıçakcı(Samsun), Prof. Dr. Şaban Sarıkaya(Samsun), Prof. Dr. Ferit Bernay(Samsun), Prof. Dr. Ender Arıtürk(Samsun), Prof. Dr. Cüneyt Günşar(Manisa), Doç. Dr. Ayşe Karaman(Ankara), Prof. Dr. Kerem Özel(İstanbul), Prof. Dr. Murat Alkan (Ankara), Doç. Dr. Arzu Şencan(Manisa) katıldı.




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