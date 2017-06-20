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20 Haziran 2017 13:46

Çöp kamyonu devrildi: 1 yaralı

Samsun’da çöp kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Çöp kamyonu devrildi: 1 yaralı

20 Haziran 2017 13:46


Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Atatürk Muhallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Kaya (47) idaresindeki 55 BT 428 plakalı Canik Belediyesine ait çöp kamyonu çöp toplamaya giderken kum boşaltılması sonucu daralan yoldan geçerken devrildi. Su kanalına devrilen kamyonun sürücüsü Metin Kaya yaralandı. Kamyonun arkasında bulunan 2 işçi ise kendilerini araçtan atarak yara almadan kurtuldu. Yaralı sürücüsü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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