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18 Haziran 2018 18:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun simidi yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da yaptığı mitingin ardından otobüsüne bineceği sırada esnafın çay-simit daveti üzerine ikram edilen çay iye birlikte simit yedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun simidi yedi

18 Haziran 2018 18:18


AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran on binlere hitap etti. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Samsun mitinginin ardından Ordu’daki mitinge katılmak için alandan ayrılacağı sırada simitçide asılan “Sayın Cumhurbaşkanım, çayımız, simidimiz ve kaşar peynirimiz hazır” pankartını gördü. Davete duyarsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların bulunduğu simitçiye giderek kendisine ikram edilen çayı içip, kaşar peyniri ve simit yedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, simit yedikten sonra otobüse binerek helikopterin havalanacağı Batıpark Heliport’a hareket etti. 100. Yıl Bulvarı üzerinden buraya giderken İlkadım Belediye binası önünden geçen Erdoğan’a İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve belediye çalışanları sürpriz yaptı. Belediye çalışanları, ellerindeki Türk bayrakları ve pankartlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra helikopterle Ordu’ya gitti.




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