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09 Ağustos 2018 03:20

Dayısını 5 yerinden bıçakla yaraladı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 1 şüpheli, aralarında husumet olduğu iddia edilen dayısını 5 yerinden bıçakla yaraladı.

Dayısını 5 yerinden bıçakla yaraladı

09 Ağustos 2018 03:20


Olay, Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin K. (18) iddiaya göre aralarında husumet olduğu öğrenilen dayısı Ramazan B.’ye sokak ortasında bıçakla saldırdı. 5 yerinden yaralanan Ramazan B., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ramazan B., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.


Şüpheli Tahsin K. İse olayın ardından suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili Cinayet Büro ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.




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